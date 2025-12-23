Інтерфакс-Україна
23:50 23.12.2025

Сибіга скоординував із австралійською колегою подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

"Я провів гарну розмову з міністеркою закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Я поінформував свою колегу про чергову масштабну атаку Росії на Україну сьогодні вранці та наголосив, що для досягнення справедливого й тривалого миру вкрай необхідними залишаються стала міжнародна солідарність і тиск на Росію", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга висловив щирі співчуття України у зв’язку з терористичним нападом на Бонді-Біч у Сіднеї 14 грудня. Він наголосив, що Україна рішуче засуджує антисемітизм у всіх його проявах і повністю солідарні з Австралією та єврейською громадою.

"Вдячні міністерці за співчуття щодо шести жертв українського походження, зокрема Бориса та Софії Гурман — відважної подружньої пари, яка героїчно протистояла нападнику, щоб захистити інших. Обом було за 60, і вони проявили мужність, намагаючись зупинити насильство та роззброїти вбивцю", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна цінує незмінну підтримку з боку Австралії, зокрема новий пакет військової допомоги цього місяця та внесок у ініціативу НАТО PURL.

Міністри також скоординували подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України та її самодостатності.

