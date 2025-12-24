Інтерфакс-Україна
02:27 24.12.2025

Трамп обговорив з Токаєвим війну в Україні і збирається запросити Казахстан та Узбекистан на саміт G20 в 2026 році

Президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з президентом Республіки Казахстан Касимом-Жомартом Токаєвим та президентом Республіки Узбекистан Шавкатом Мірзійоєвим. Про тематику та перебіг розмов Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social у вівторок.

"Сьогодні вранці я мав дві чудові телефонні розмови з Касимом-Жомартом Токаєвим, Президентом Республіки Казахстан, та Шавкатом Мірзійоєвим, Президентом Республіки Узбекистан. Ми обговорили важливість встановлення миру в поточних конфліктах, а також збільшення торгівлі та співпраці між нашими країнами. Відносини з обома країнами вражають. Сполучені Штати наступного року прийматимуть саміт G20, і ми запрошуємо обох цих лідерів приєднатися до нас в якості гостей на цьому дуже важливому заході, який відбудеться в Маямі!", - написав Трамп в Truth Social.

З інформації, опублікованої на платформі X у вівторок Прес-офісом президента Казахстану, випливає, що значна частина розмови Токаєва й Трампа була присвячена війні в Україні.

"Під час обговорення відбувся предметний обмін думками щодо двостороннього порядку денного та ключових міжнародних питань, зокрема ситуації в Україні. Касим-Жомарт Токаєв … зазначив складність вирішення українського конфлікту, наголосивши, що територіальне питання залишається центральним і вимагає компромісів з усіх сторін, враховуючи реальну ситуацію на місцях. Тому Казахстан закликає всі залучені сторони продемонструвати терпіння, гнучкість та професіоналізм, а також продовжувати пошук мирної формули. Водночас Казахстан не прагне виступати посередником, але залишається готовим, за необхідності, запропонувати місце для переговорів у дусі доброї волі", - йдеться в повідомленні прес-офісу Токаєва на X.

У повідомленні офіційного сайту президента Узбекистану про розмову Мірзійоєва й Трампа прямих згадок про обговорення ситуації в Україні немає, окрім, хіба що "високої оцінки продуктивних зусиль" Трампа у вирішенні "гострих міжнародних криз та конфліктів".

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115769417518541473

https://x.com/aqorda_press/status/2003487632513540156?s=20

https://president.uz/ru/lists/view/8827

