МЗС Казахстану висловило протест після удару по нафтовому терміналу РФ у Чорному морі

Фото: Unsplash

Міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест з приводу "останнього цілеспрямованого нападу на життєво важливу інфраструктуру Міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму у водах морського порту Новоросійськ", про це в неділю заявив офіційний представник МЗС Айбек Смадіаров (Айбек Смадияровтың).

"Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан висловлює протест з приводу останнього цілеспрямованого нападу на життєво важливу інфраструктуру Міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму у водах морського порту Новоросійськ. Цей інцидент є третім актом агресії проти цивільного об’єкта, що захищений нормами міжнародного права... Відзначаємо, що Каспійський трубопровідний консорціум займає особливе місце у підтримці стабільності світової енергетичної системи", - йдеться у коментарі на сайті зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що Казахстан розглядає цей інцидент як дію, що "шкодить двостороннім відносинам між Республікою Казахстан та Україною", та очікує від української сторони вжиття конкретних заходів для запобігання повторенню таких інцидентів.

В МЗС України поки що не прокоментували заяву МЗС Казахстану.