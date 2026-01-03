Інтерфакс-Україна
Події
20:03 03.01.2026

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

1 хв читати
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде особисто займатися ротаціями всіх керівників правоохоронної системи.

"Що стосується всієї безпекової частини, що стосується всієї правоохоронної системи, як це я і говорив, я особисто буду займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго, є різні причини. З великою повагою, ми всі в одній команді, я думаю, що всі будуть залишатись на різних позиціях, різних високих позиціях, але, безумовно, будуть і заміни", - сказав Зеленський на брифінгу у суботу.

Президент також зазначив, що концепція перезавантаження буде відбуватись в січні.

Теги: #перезавантаження #зеленський #мзс

