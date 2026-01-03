Сибіга під час візиту на Сумщину провів телефонні розмови з главами МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час робочого візиту в Сумську область зателефонував главам МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції.

"Сьогодні ми разом з дружиною Тетяною відвідали Сумську область - справжній передовий фронт Європи. Під час перебування там я телефонував трьом європейським колегам, щоб поділитися відчуттям терміновості, яке тут відчувається, та подякувати їм за допомогу, яку надають їхні країни. У Сумах ця підтримка є відчутною. Тут дипломатія не є абстрактною", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга повідомив, що спілкувався з трьома главами МЗС – Кіпру Константіносом Комбосом, Швейцарії Ігнаціо Кассісом та Франції Жаном-Ноеллем Барро. Глава французського МЗС, за його словами, прийняв запрошення Сибіги та особисто відвідав Суми.

"Я вірю, що таких візитів буде більше. Вони дають реальне уявлення про те, що відбувається, і призводять до реального впливу. Для мене це був ще один візит до мого особистого місця сили та натхнення. Що б не приніс наступний рік, ми зробимо все можливе - і ми досягнемо успіху", - підкреслив очільник МЗС України.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2007220294323245070