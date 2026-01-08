МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США

Посольство України в США направило офіційний запит щодо наявності громадян України серед членів екіпажів танкерів, раніше затриманих США, повідомили журналістам у МЗС України.

"Перебуваємо на постійному контакті з американською стороною та розраховуємо на отримання офіційної інформації після проведення на суднах всіх необхідних процедур перевірок", – зазначили у МЗС.

Як повідомлялось, США захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який шов під прапором РФ, після тижневого переслідування. Велика Британія надала підтримку зусиллям США. "Це судно, що має сумнівну історію, є частиною російсько-іранської осі з обходу санкцій", - розповів міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірланді Джон Гілі.

Пізніше Південне командування США (SOUTHCOM) повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна М/T Sophia, яке належало до тзв "тіньового флоту" та перебувало під санкціями.

Згодом "Новая газета Европа" писала, що захоплений Європейським командуванням Збройних сил США (EUCOM) нафтовий танкер Marinera/Bella 1 належить російській компані "Буревестмарин", про це свідчать дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Мнародної морської організації (IMO) та російського державного реєстру юридичних осіб.