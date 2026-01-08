Інтерфакс-Україна
Події
23:44 08.01.2026

МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США

1 хв читати

Посольство України в США направило офіційний запит щодо наявності громадян України серед членів екіпажів танкерів, раніше затриманих США, повідомили журналістам у МЗС України.

"Перебуваємо на постійному контакті з американською стороною та розраховуємо на отримання офіційної інформації після проведення на суднах всіх необхідних процедур перевірок", – зазначили у МЗС.

Як повідомлялось, США захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який шов під прапором РФ, після тижневого переслідування. Велика Британія надала підтримку зусиллям США. "Це судно, що має сумнівну історію, є частиною російсько-іранської осі з обходу санкцій", - розповів міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірланді Джон Гілі.

Пізніше Південне командування США (SOUTHCOM) повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна М/T Sophia, яке належало до тзв "тіньового флоту" та перебувало під санкціями.

Згодом "Новая газета Европа" писала, що захоплений Європейським командуванням Збройних сил США (EUCOM) нафтовий танкер Marinera/Bella 1 належить російській компані "Буревестмарин", про це свідчать дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Мнародної морської організації (IMO) та російського державного реєстру юридичних осіб.

Теги: #танкери #громадяни #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 08.01.2026
Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

20:25 07.01.2026
Білий дім: Екіпаж танкеру Marinera/Bella можуть судити в США

Білий дім: Екіпаж танкеру Marinera/Bella можуть судити в США

20:14 07.01.2026
Сибіга про захоплення США танкера російського тіньового флоту: Ми вітаємо такий підхід до взаємодії з Росією

Сибіга про захоплення США танкера російського тіньового флоту: Ми вітаємо такий підхід до взаємодії з Росією

14:31 07.01.2026
Сибіга – міністру МЗС Кіпру: переговорні кластери вступу України до ЄС важливо відкрити у 2026 р.

Сибіга – міністру МЗС Кіпру: переговорні кластери вступу України до ЄС важливо відкрити у 2026 р.

18:55 06.01.2026
Глави МЗС України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити політичний діалог на рівні міністерств

Глави МЗС України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити політичний діалог на рівні міністерств

09:28 06.01.2026
Російські "джерела" надмірно переймаються, висловлюючи думки про "зони впливу" – МЗС

Російські "джерела" надмірно переймаються, висловлюючи думки про "зони впливу" – МЗС

04:51 06.01.2026
Близько десяти венесуельських танкерів відправили нафту за кордон всупереч блокаді США - ЗМІ

Близько десяти венесуельських танкерів відправили нафту за кордон всупереч блокаді США - ЗМІ

13:35 05.01.2026
До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

20:03 03.01.2026
Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

06:33 03.01.2026
Сибіга під час візиту на Сумщину провів телефонні розмови з главами МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції

Сибіга під час візиту на Сумщину провів телефонні розмови з главами МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР

77-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки в Кривому Розі - Вілкул

У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

На Київщині через несприятливі погодні умови сповільнено рух низки поїздів - "Укрзалізниця"

ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

Кількість постраждалих від ворожої атаки по Кривому Розі зросла до 17, понад 115 тис. абонентів без електроенергії

Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА