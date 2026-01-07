Інтерфакс-Україна
Політика
17:56 07.01.2026

Фракція "Слуга народу" у понеділок розгляне кадрові питання, заслухає кандидатів на посади міністрів - Палійчук

Фракція "Слуга народу" у понеділок розгляне кадрові питання, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"У понеділок 12 січня відбудеться засідання фракції "Слуга народу" під головуванням голови фракції Давида Арахамії та за участі премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко. Кадрові питання — головні у порядку денному засідання", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За словами Палійчук, народні депутати заслухають кандидатів на посади міністрів.

Теги: #палійчук #слуга_народу

