Інтерфакс-Україна
Політика
17:25 26.12.2025

"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

1 хв читати
"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

Політична рада партії "Слуга народу" ухвалила рішення про внесення змін до кошторису партії на 2025 рік та спрямування зекономлених забюджетованих коштів на поточний рік на Сили безпеки й оборони, повідомив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Йдеться про 92 млн грн. Іншого варіанту бути не могло. Пріоритет – допомога українським військовим, які щоденно захищають нашу державу. Дякую колегам за одноголосну підтримку цього рішення. Вважаю, що саме так маємо діяти – з першочерговою думкою про Захисників та Захисниць України", - написав Арахамія в Телеграм у п'ятницю.

Теги: #арахамія #слуга_народу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 26.12.2025
Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

18:18 23.12.2025
ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

22:00 18.12.2025
Вибори всіх гілок влади у разі "умовного миру" можуть завершитися колапсом – Арахамія

Вибори всіх гілок влади у разі "умовного миру" можуть завершитися колапсом – Арахамія

20:33 18.12.2025
Арахамія анонсував нову стратегію партії "Слуга народу" в умовах війни та допустив, що покине політику з настанням миру

Арахамія анонсував нову стратегію партії "Слуга народу" в умовах війни та допустив, що покине політику з настанням миру

20:08 18.12.2025
Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

17:54 17.12.2025
"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

14:28 12.12.2025
"Слуга народу" проведе з'їзд 17 грудня - джерело

"Слуга народу" проведе з'їзд 17 грудня - джерело

16:31 10.12.2025
Верховна Рада продовжує роботу над законопроєктом про Державну ветеранську патронатну службу – Тарасенко

Верховна Рада продовжує роботу над законопроєктом про Державну ветеранську патронатну службу – Тарасенко

20:13 01.12.2025
На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

10:21 01.12.2025
"Слуга народу" зустрінеться зі Свириденко та Марченком

"Слуга народу" зустрінеться зі Свириденко та Марченком

ВАЖЛИВЕ

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

ОСТАННЄ

Наразі немає жодних перспектив організувати національний референдум - Айвазовська

В Україні зруйновано значну кількість виборчих дільниць - Корнієнко

Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

Робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни засідатиме 26 грудня - Корнієнко

"Євросолідарність" наполягає на неприпустимості виборів під час воєнного стану та референдуму щодо територій – заява фракції

Два комітети Ради рекомендують профільним міністерствам робити екологічні оцінки при будівництві ВЕС — Климпуш-Цинцадзе

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

Порошенко: РФ вже стирається, Україні треба бути міцніше та відповідальніше, щоб не стертися раніше

Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА