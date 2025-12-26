"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

Політична рада партії "Слуга народу" ухвалила рішення про внесення змін до кошторису партії на 2025 рік та спрямування зекономлених забюджетованих коштів на поточний рік на Сили безпеки й оборони, повідомив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Йдеться про 92 млн грн. Іншого варіанту бути не могло. Пріоритет – допомога українським військовим, які щоденно захищають нашу державу. Дякую колегам за одноголосну підтримку цього рішення. Вважаю, що саме так маємо діяти – з першочерговою думкою про Захисників та Захисниць України", - написав Арахамія в Телеграм у п'ятницю.