Політика
22:00 18.12.2025

Вибори всіх гілок влади у разі "умовного миру" можуть завершитися колапсом – Арахамія

Сценарій "умовного миру" у випадку досягнення якоїсь угоди призведе до політичних процесів: можливо, референдум, вибори президента в першу чергу, але є й пропозиції виборів відразу всіх гілок влади, які є небезпечними, вважає глава панівної фракції партії "Слуга народа" Давид Арахамія, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Є декілька думок: можливо, це об'єднані вибори всіх гілок влади, наприклад, президента, парламенту та місцеві вибори, що може перетворити взагалі все це в колапс, тому що це набагато важче організувати", – сказав він на організованій виданням NV події "Україна та світ попереду 2026" в Києві у четвер.

В сценарії "умовного миру" Арахамія назвав найбільшим викликом політичне розбалансування.

"Всі будуть займатися передвиборчими процесами. І країна, напевно, (на якийсь час) відключиться від режиму воєнного мислення. Хоча багато людей кажуть, що і так воєнного мислення недостатньо, але ми розуміємо, що політика буде превалювати", – зазначив глава фракції "Слуги народу".

Другий найбільш вірогідним сценарієм він назвав сценарій продовження війни до наступного вікна можливостей, "яке ніхто навіть не може сказати і сформулювати, коли воно настане".

"І в такому сценарії, звичайно, найбільші виклики, які ми будемо мати, це, в першу чергу, що робити з свідомістю і настроєм в суспільстві. Тому що не всі далеко в суспільстві готові до довгої війни. Я вважаю, це найбільший виклик, а цей виклик відобразиться миттєво на політиці, бо політики так чи інакше рефлектують на те, що коїться в суспільстві", – зауважив Арахамія.

На його думку, в такому випадку розвитку подій також може бути політичне розбалансування та якесь переформатування.

Серед іншого глава фракції допустив й найгірший сценарій, коли з парламенту підуть депутати, "які вже просто не хочуть далі продовжувати працювати". "А вони незамінні, тому що ми не можемо провести вибори. І що з цим робити?" – додав Арахамія.

"Чесно кажучи, єдиний сценарій, який я розумію, це казати всім: не скиглить, тому що військовим набагато гірше, ніж вам. І ми тоді ще можемо якийсь час протриматися і дивитися, коли з'явиться нове вікно можливостей для миру", – наголосив глава фракції "Слуга народу".

