15:53 02.01.2026
Призначення Буданова керівником Офісу президента - сигнал військовим щодо можливості будувати карʼєру після війни - Арахамія
Фото: Video NV @newvoiceua
Рішення президента України Володимира Зеленського про призначення Кирила Буданова керівником його Офісу - сигнал військовим, що після закінчення війни у них будуть можливості будувати карʼєру, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Це рішення президента і ми його підтримуємо. Вважаю, що це гарний сигнал усім військовим, що після закінчення війни їх чекає багато карʼєрних можливостей", - сказав Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна" у пʼятницю.
За словами народного депутата, Буданов добре зарекомендував себе і як військовий, і як управлінець.
"Щиро бажаю йому успіху на новому місці", - зазначив Арахамія.