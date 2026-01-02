Інтерфакс-Україна
15:53 02.01.2026

Призначення Буданова керівником Офісу президента - сигнал військовим щодо можливості будувати карʼєру після війни - Арахамія

Фото: Video NV @newvoiceua

Рішення президента України Володимира Зеленського про призначення Кирила Буданова керівником його Офісу - сигнал військовим, що після закінчення війни у них будуть можливості будувати карʼєру, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Це рішення президента і ми його підтримуємо. Вважаю, що це гарний сигнал усім військовим, що після закінчення війни їх чекає багато карʼєрних можливостей", - сказав Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна" у пʼятницю.

За словами народного депутата, Буданов добре зарекомендував себе і як військовий, і як управлінець.

"Щиро бажаю йому успіху на новому місці", - зазначив Арахамія.

