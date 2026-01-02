Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента.

"Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами президента, Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Крім того, Зеленський доручив новому керівнику ОП у взаємодії із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

У свою чергу Буданов перепостив у телеграм допис президента України, але без коментарів.

На сайті ГУР МО зазначається, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов призначений указом президента України від 5 серпня 2020 року № 308/2020

Очолює Комітет з питань розвідки при президентові України (2022).

Голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (2022).

Займався спортивним підводним плаванням та підводним орієнтуванням.

У лавах воєнної розвідки України – з 2007 року.

Військову освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ (2007). Закінчив Воєнно-дипломатичну академію імені Євгенія Березняка (2022). Вступив до аспірантури Острозької академії на спеціальність "Політологія" (2023). Закінчив Києво-Могилянську Бізнес-Школу курс "Стратегічна архітектура" (2024).

Почесний доктор ("Doctor Honoris Causa") Київської школи економіки (2024). Ступінь присвоєно за досягнення у розвитку української державності, убезпеченні української нації та стратегічну співпрацю з освітніми та науковими інституціями.

Із початком війни Росії проти України у 2014 році брав участь у бойових діях з російським агресором на сході України, спеціальних операціях ГУР МО України, зокрема на території тимчасово окупованого Криму, займався оперативною розвідувальною діяльністю.

У 2020 році був заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

Тричі був поранений у бою. Повний кавалер ордена "За мужність".

Указом президента України від 8 лютого 2024 року № 57/2024 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.