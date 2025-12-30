Федоров про вибори онлайн: ми сьогодні над цим не працюємо, наразі ніхто не звертався з цього приводу

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що відомство наразі нічого не робило в напрямку підготовки виборів в онлайн форматі, тому що немає законних підстав займатися цим питанням.

"Це складне питання. Враховуючи, що відбувається повномасштабна і кібер війна, є ризики впливу, як мінімум інформаційного росіян на сам процес. Вибори - це завжди про довіру, навіть офлайн- вибори - це завжди про довіру, чи довіряють люди результатам виборів чи не довіряють, чи довіряють вони ЦВК чи не довіряють, чи довіряють вони підрахунку чи не довіряють. Тому в першу чергу це залежить від того, чи є у людей довіра до проведення виборів онлайн", - сказав Федоров в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону у вівторок, відповідаючи на запитання, чи можливо провести в Україні вибори повністю онлайн.

Також він наголосив, що сьогодні немає жодних законних підстав проводити вибори-онлайн, і для цього необхідні зміни в законодавство, після чого можливе розроблення системи.

"Ми сьогодні над цим не працюємо, але про це читаємо", - додав він, наголосивши, що до нього наразі ніхто не звертався щодо підготовки виборів в онлайн в Україні.

"Ми нічо не робили в цьому напрямку і не можемо робити тому що у нас немає законних підстав займатися цим питанням", - зазначив Федоров.

На запитання, чи можливо провести таке голосування, якщо воно буде законодавчо врегульовано, перший віцепрем'єр заявив, що зібрав би найкращі технологічні компанії світу, залучив би Естонію як країну, яка має такий успішний досвід, а далі проводив би дослідження наскільки це можливо зробити.

Як повідомлялося, 18 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що завжди був прихильником онлайн-голосування, але поки не має консенсусу з цього питання з Верховною Радою.

В свою чергу, голова правління Громадянської мережі ОПОРА, член робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни Ольга Айвазовська вважає, що вибори не повинні бути частиною мирної угоди. Також вона розкритикувала розмови про онлайн голосування на виборах.