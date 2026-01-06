Кадрові ротації Рада розгляне на наступному пленарному тижні - Железняк

Верховна Рада розгляне кадрові ротації на наступному пленарному тижні, прогнозує перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Наступний пленарний тиждень мав би бути тижнем голосування різних міжнародних зобовʼязань (там вже прям горять дедлайни). Але вже виходить буде як мінімум два голосування за звільнення (керівника Міністерства оборони та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова — ІФ-У) та за три призначення (на посади міністрів оборони, юстиції та енергетики — ІФ-У)", — написав Железняк у Телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією Железняка, звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ та призначення на його місце нового керівника парламент розглядати поки що не буде.

"Але тут ще може позиція змінитися", - зазначив народний депутат.

Він також прогнозує призначення очільника Міністерства цифрової трансформації та можливу зміну міністра освіти Оксена Лісового.

"Хочуть заповнити вакансію... голови Фонду Держмайна. Тут вже давно обговорюється одна кандидатура - голова економічного комітету ВРУ (комітет з питань економічного розвитку очолює Дмитро Наталуха - ІФ-У)", - повідомив Железняк.

Крім того, за словами Железняка звільниться посада секретаря РНБО, оскільки Рустема Умєрова переведуть на посаду радника президента з питань безпеки, .