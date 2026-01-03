Інтерфакс-Україна
Політика
09:57 03.01.2026

Залужний та Зеленський є лідерами електоральних симпатій українців – WP/Ipsos

1 хв читати
Залужний та Зеленський є лідерами електоральних симпатій українців – WP/Ipsos

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, головнокомандувач Збройних сил України у 2021—2024 роках Валерій Залужний є лідером електоральних симпатій українців, на майбутніх президентських виборах за нього проголосували б 23% виборців, тоді як за діючого президента України Володимира Зеленського – 20%, пише видання The Washington Post з посиланням на результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos.

"Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 2000 українців і яке має бути опубліковано цього місяця, генерал у відставці Валерій Залужний, який раніше очолював Збройні сили України, а зараз обіймає посаду посла у Великій Британії, є лідером на будь-яких майбутніх президентських виборах з 23 відсотками голосів, Зеленський посідає друге місце з 20 відсотками", - йдеться в повідомленні.

На третьому місці, згідно з результатами дослідження, - лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко, за якого б проголосували 9% українських виборців, а ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, призначений 2 січня керівником Офісу президента України, - на четвертому з 7%. 17% респондентів зазначили, що їм важко сказати, за кого вони голосуватимуть наразі.

Теги: #рейтинг #вибори #washington_post

