АТБ, McDonald's та "Укрзалізниця" очолили рейтинги витрат клієнтів monobank у 2025р

Мережа АТБ у 2025 році очолила категорію "продукти та супермаркети" за обсягами витрат клієнтів monobank з показником 35 млрд 327,6 млн грн, McDonald's став лідером у категорії "кафе та ресторани" з 6 млрд 607,8 млн грн, а АТ "Укрзалізниця" – у "подорожах" із 5 млрд 13,9 млн грн, свідчить дашборд банку.

За його даними, у категорії "продукти та супермаркети" друге та третє місце посіли представники Fozzy Group "Сільпо" – 23 млрд 898,2 млн грн і "Фора" – 10 млрд 537,3 млн грн.

В п’ятірку лідерів за цим показником увійшли також Novus – 7 млрд 789,9 млн грн і VARUS – 3 млрд 879,0 млн грн.

Другу п’ятірку сформували "Близенько" – 1 млрд 767,9 млн грн, "Маркетопт" – 1 млрд 726,8 млн грн, "Таврія В" – 901,1 млн грн, THRASH!ТРАШ! (Fozzy Group) – 803,2 млн грн та "Велмарт" – 454,9 млн грн.

Роком раніше у цій категорії третім був Novus (6 млрд 206,7 млн грн), а "Фора" посідала четверту позицію (5 млрд 71,9 млн грн). Також у 2024 році у десятці були "Ашан" (1 млрд 125,8 млн грн) і "Сім-23" (397,0 млн грн), які в минулому році з неї випали.

Водночас у категорії "кафе та ресторани" після мережі ресторанів McDonald's найбільші обсяги витрат зафіксовано у Glovo – 5 млрд 342,6 млн грн, Bolt Food – 953,6 млн грн, KFC – 911,1 млн грн та "Пузатій Хаті" – 811,3 млн грн. Далі йдуть Lviv Croissants – 445,0 млн грн, Osama Sushi – 266,4 млн грн, Pizza Day – 174,2 млн грн, Portmone – 139,0 млн грн та Domino's – 105,6 млн грн.

У 2024 році другим у цій категорії був KFC (651,0 млн грн), а третім – "Пузата Хата" (442,4 млн грн), тоді як Glovo та Bolt Food у десятці не фігурували. Також у позаминулому році у десятці були "Буфет" (77,4 млн грн) і Aroma Kava (71,0 млн грн).

Зазначається, що у категорії "подорожі" після "Укрзалізниці" найбільші обсяги витрат припали на Booking.com – 752,1 млн грн, "Київ Цифровий" – 327,3 млн грн, Ryanair – 320,3 млн грн та "Київське метро" – 309,2 млн грн. У наступній п’ятірці - "ЛьвівАвтодор" – 197,0 млн грн, EasyPay – 141,0 млн грн, City Card – 91,4 млн грн, FlixBus – 87,9 млн грн та Portmone – 55,9 млн грн.

За результатами 2024 року в категорії "подорожі" Ryanair посідав другу позицію (1 млрд 409,9 млн грн), третім – FlixBus (719,5 млн грн), тоді як Booking.com посідав восьму позицію (148,0 млн грн). Крім того, у позаминулому році серед десятки були онлайн-сервіси для пошуку та купівлі квитків Tickets.ua (258,0 млн грн) і Proizd.ua (73,2 млн грн).

За даними дашборду monobank, у структурі кількості покупок клієнтів частка "продуктів та супермаркетів" становить 42,5%, "кафе та ресторанів" – 12,4%, "подорожей" – 5,5%.

Як повідомлялось, мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи "ТАС" (Київ), наразі посідає другу позицію на ринку за кількістю карток.

За даними Нацбанку, станом на 1 листопада 2025 року Універсал Банк загалом випустив 26,45 млн карток, з яких протягом місяця операції було проведено з 9,88 млн.