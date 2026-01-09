Інтерфакс-Україна
Економіка
21:34 09.01.2026

АТБ, McDonald's та "Укрзалізниця" очолили рейтинги витрат клієнтів monobank у 2025р

3 хв читати
АТБ, McDonald's та "Укрзалізниця" очолили рейтинги витрат клієнтів monobank у 2025р
Фото: https://t.me/OGoMono/

Мережа АТБ у 2025 році очолила категорію "продукти та супермаркети" за обсягами витрат клієнтів monobank з показником 35 млрд 327,6 млн грн, McDonald's став лідером у категорії "кафе та ресторани" з 6 млрд 607,8 млн грн, а АТ "Укрзалізниця" – у "подорожах" із 5 млрд 13,9 млн грн, свідчить дашборд банку.

За його даними, у категорії "продукти та супермаркети" друге та третє місце посіли представники Fozzy Group "Сільпо" – 23 млрд 898,2 млн грн і "Фора" – 10 млрд 537,3 млн грн.

В п’ятірку лідерів за цим показником увійшли також Novus – 7 млрд 789,9 млн грн і VARUS – 3 млрд 879,0 млн грн.

Другу п’ятірку сформували "Близенько" – 1 млрд 767,9 млн грн, "Маркетопт" – 1 млрд 726,8 млн грн, "Таврія В" – 901,1 млн грн, THRASH!ТРАШ! (Fozzy Group) – 803,2 млн грн та "Велмарт" – 454,9 млн грн.

Роком раніше у цій категорії третім був Novus (6 млрд 206,7 млн грн), а "Фора" посідала четверту позицію (5 млрд 71,9 млн грн). Також у 2024 році у десятці були "Ашан" (1 млрд 125,8 млн грн) і "Сім-23" (397,0 млн грн), які в минулому році з неї випали.

Водночас у категорії "кафе та ресторани" після мережі ресторанів McDonald's найбільші обсяги витрат зафіксовано у Glovo – 5 млрд 342,6 млн грн, Bolt Food – 953,6 млн грн, KFC – 911,1 млн грн та "Пузатій Хаті" – 811,3 млн грн. Далі йдуть Lviv Croissants – 445,0 млн грн, Osama Sushi – 266,4 млн грн, Pizza Day – 174,2 млн грн, Portmone – 139,0 млн грн та Domino's – 105,6 млн грн.

У 2024 році другим у цій категорії був KFC (651,0 млн грн), а третім – "Пузата Хата" (442,4 млн грн), тоді як Glovo та Bolt Food у десятці не фігурували. Також у позаминулому році у десятці були "Буфет" (77,4 млн грн) і Aroma Kava (71,0 млн грн).

Зазначається, що у категорії "подорожі" після "Укрзалізниці" найбільші обсяги витрат припали на Booking.com – 752,1 млн грн, "Київ Цифровий" – 327,3 млн грн, Ryanair – 320,3 млн грн та "Київське метро" – 309,2 млн грн. У наступній п’ятірці - "ЛьвівАвтодор" – 197,0 млн грн, EasyPay – 141,0 млн грн, City Card – 91,4 млн грн, FlixBus – 87,9 млн грн та Portmone – 55,9 млн грн.

За результатами 2024 року в категорії "подорожі" Ryanair посідав другу позицію (1 млрд 409,9 млн грн), третім – FlixBus (719,5 млн грн), тоді як Booking.com посідав восьму позицію (148,0 млн грн). Крім того, у позаминулому році серед десятки були онлайн-сервіси для пошуку та купівлі квитків Tickets.ua (258,0 млн грн) і Proizd.ua (73,2 млн грн).

За даними дашборду monobank, у структурі кількості покупок клієнтів частка "продуктів та супермаркетів" становить 42,5%, "кафе та ресторанів" – 12,4%, "подорожей" – 5,5%.

Як повідомлялось, мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи "ТАС" (Київ), наразі посідає другу позицію на ринку за кількістю карток.

За даними Нацбанку, станом на 1 листопада 2025 року Універсал Банк загалом випустив 26,45 млн карток, з яких протягом місяця операції було проведено з 9,88 млн.

 

Теги: #рейтинг #витрати #monobank

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:35 09.01.2026
АТБ, McDonald's и "Укрзализныця" возглавили рейтинги расходов клиентов monobank в 2025 году

АТБ, McDonald's и "Укрзализныця" возглавили рейтинги расходов клиентов monobank в 2025 году

13:03 03.01.2026
Залужний та Зеленський є лідерами електоральних симпатій українців – досліждення Ipsos

Залужний та Зеленський є лідерами електоральних симпатій українців – досліждення Ipsos

10:55 01.01.2026
Відносна більшість українців оптимістично дивиться на 2026 рік, але зростає скепсис щодо змін - соцопитування

Відносна більшість українців оптимістично дивиться на 2026 рік, але зростає скепсис щодо змін - соцопитування

18:01 25.12.2025
Усик очолив оновлений рейтинг боксерів за версією The Ring

Усик очолив оновлений рейтинг боксерів за версією The Ring

10:43 18.12.2025
"Українська народна премія – 2025": головна національна відзнака року

"Українська народна премія – 2025": головна національна відзнака року

11:36 08.12.2025
monobank запустив сервіс продажу речей monoбазар у бета-режимі

monobank запустив сервіс продажу речей monoбазар у бета-режимі

11:20 04.12.2025
Українці шукали в Google у 2025 р. графік відключення світла, "Холостяк 2025", "Гру в кальмара 2", лабубу і НАБУ

Українці шукали в Google у 2025 р. графік відключення світла, "Холостяк 2025", "Гру в кальмара 2", лабубу і НАБУ

10:22 02.12.2025
Fitch знизило рейтинг латвійської авіакомпанії airBaltic до "CCC+"

Fitch знизило рейтинг латвійської авіакомпанії airBaltic до "CCC+"

11:21 03.11.2025
monobank запустив функцію спільних карток для користувачів

monobank запустив функцію спільних карток для користувачів

21:10 16.10.2025
monobank все ще працює зі перебоями через участь понад 10% клієнтів у розіграшу з нагоди декларування 10 млн клієнтів

monobank все ще працює зі перебоями через участь понад 10% клієнтів у розіграшу з нагоди декларування 10 млн клієнтів

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

Інфляція в Україні в 2025р зменшилася до 8% – Держстат

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

ОСТАННЄ

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

IT-Enterprise у 2025р залучив у клієнти "Дарницю", Rozetka, "МХП Легко", Ощадбанк та ще 24 компанії

Інфляція в Україні в 2025р зменшилася до 8% – Держстат

ВАКС задовольнив позов потенційних учасників конкурсу на вибір керуючого активами IDS Ukraine

Демайнери в грудні 2025р. розмінували понад 3 тис. га сільгоспугідь

Митний безвіз-2025: IT-система європейського спільного транзиту здобула визнання в українських перевізників

"Укренерго" законтрактувало 400 МВт базового навантаження "Енергоатома" до кінця січня

Міненерго доручено розробити програму розвитку когенерації на 2026 рік – Свириденко

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА