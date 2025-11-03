monobank запустив функцію спільних карток для користувачів

monobank запровадив можливість відкриття спільних карток, що дозволяє одній особі надати іншій доступ до витрат з власного рахунку з установленим лімітом, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Під вашою карткою mono можна натиснути "Відкрити доступ", вибрати близьку людину, встановити ліміт витрат на місяць – і вона зможе витрачати гроші з вашого рахунку", – написав Гороховський у своєму Telegram-каналі в понеділок.

Згідно з його дописом, для отримувача доступу створюється окрема картка з власним номером, але зі спільним балансом з основною. Той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з рахунку, а користувач доступу – лише свої. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок.

Як повідомлялося, віртуальний monobank, створений ТОВ "Фінтех Бенд" на базі Універсал Банку, наразі посідає другу позицію на ринку за кількістю карток.

За даними НБУ, станом на початок вересня 2025 року Універсал Банк загалом випустив 25,44 млн карток, з яких протягом місяця операції було проведено майже з 9,84 млн.