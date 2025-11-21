Інтерфакс-Україна
Економіка
21:24 21.11.2025

Ощадбанк продовжив строк дії платіжних карток до 30 червня 2026 року

1 хв читати
Ощадбанк продовжив строк дії платіжних карток до 30 червня 2026 року

Ощадбанк продовжив до 30 червня 2026 року строк дії платіжних карток, термін яких завершився починаючи з лютого 2022 року, повідомив банк у п’ятницю.

"Строк дії карток, що завершилися з лютого 2022 року, подовжується автоматично", – зазначається на сайті фінустанови.

Водночас автоматичне продовження не здійснюється для карток, строк дії яких минув у період з лютого 2022 року до жовтня 2025 року і за якими у вересні–жовтні 2025 року було проведено хоча б одну операцію, включно з неуспішною, в касі, АТМ, ІПТ, ТСП будь-якого українського банку.

Також це стосується карток, за якими відсутній залишок коштів і не було жодної операції протягом останніх шести місяців.

У банку додали, що клієнтам, для яких уже перевипущено нові картки, необхідно звернутися до відділення Ощадбанку для їх отримання у зручний час.

Згідно зі статистикою Нацбанку, станом на 1 жовтня 2025 року в обігу перебувало 19,75 млн платіжних карток Ощадбанку з чинним строком дії, а кількість активних карток (за критерієм щонайменше однієї видаткової операції на місяць) становила 7,70 млн.

 

Теги: #ощадбанк #картки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 21.11.2025
ТОВ "Три О" оскаржує державну реєстрацію ТОК Gulliver за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк"

ТОВ "Три О" оскаржує державну реєстрацію ТОК Gulliver за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк"

10:43 20.11.2025
Кількість активних карток у III кв.-2025 зросла майже на 1 млн, Приват збільшив відрив від mono

Кількість активних карток у III кв.-2025 зросла майже на 1 млн, Приват збільшив відрив від mono

16:24 11.11.2025
Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці – НБУ

Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці – НБУ

17:19 07.11.2025
Ощадбанк притягне до відповідальності винних за умисне пошкодження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver

Ощадбанк притягне до відповідальності винних за умисне пошкодження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver

13:57 05.11.2025
Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

11:21 03.11.2025
monobank запустив функцію спільних карток для користувачів

monobank запустив функцію спільних карток для користувачів

15:25 20.08.2025
Кількість активних карток у II кв.-25 впала найбільше за 3 роки, mono скоротив відставання від Привату – НБУ

Кількість активних карток у II кв.-25 впала найбільше за 3 роки, mono скоротив відставання від Привату – НБУ

11:32 26.05.2025
Приват, Ощад і А-Банк стали лідерами приросту активних карток у І кв.-2025, у mono перше скорочення – НБУ

Приват, Ощад і А-Банк стали лідерами приросту активних карток у І кв.-2025, у mono перше скорочення – НБУ

19:47 12.05.2025
Збитки від шахрайських операцій з картками у 2024р зросли на 37% за скорочення їх кількості на 1% – НБУ

Збитки від шахрайських операцій з картками у 2024р зросли на 37% за скорочення їх кількості на 1% – НБУ

14:15 10.05.2025
НБУ збільшив ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном

НБУ збільшив ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном

ВАЖЛИВЕ

Україна наразі не експортує е/е після значних пошкоджень ТЕС і ГЕС ворожими атаками – Міненерго

Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали на новинах про новий мирний план

Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня

НБУ оштрафував RozetkaPay на 13,6 млн грн та Portmone Group на 7,8 млн грн

Держбанки Сенс та Укрексім спрямовують прибутки на свою капіталізацію без сплати дивідендів в бюджет – Мінфін

ОСТАННЄ

Чистий прибуток банків України за 9 міс.-2025 року зріс на 1,9% – до 119,4 млрд грн

Трамп поки що не має наміру скасовувати санкції проти нафтових компаній із РФ

Україна наразі не експортує е/е після значних пошкоджень ТЕС і ГЕС ворожими атаками – Міненерго

Вступ в ЄС відкриває для бізнесу доступ до фінансування, але й несе ризики, - топменеджер "Метінвесту"

МВФ відзначає прогрес у реформі Держмитслужби, рекомендує оновити політику ротації і KPI митного оформлення

"Фокстрот" вводить опцію післяоплати під час отримання для доставки з Uklon Delivery

Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали на новинах про новий мирний план

Обсяг стягнених податкових боргів за 2міс. зріс майже вдвічі завдяки автоматизованій системі - очільниця ДПС

Inzhur отримав дозвіл АМКУ на купівлю ТРЦ Sky Park у Dragon Capital за $36 млн

Неплатоспроможним РВС Банком зацікавились три інвестори – ФГВФО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА