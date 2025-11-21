Ощадбанк продовжив строк дії платіжних карток до 30 червня 2026 року

Ощадбанк продовжив до 30 червня 2026 року строк дії платіжних карток, термін яких завершився починаючи з лютого 2022 року, повідомив банк у п’ятницю.

"Строк дії карток, що завершилися з лютого 2022 року, подовжується автоматично", – зазначається на сайті фінустанови.

Водночас автоматичне продовження не здійснюється для карток, строк дії яких минув у період з лютого 2022 року до жовтня 2025 року і за якими у вересні–жовтні 2025 року було проведено хоча б одну операцію, включно з неуспішною, в касі, АТМ, ІПТ, ТСП будь-якого українського банку.

Також це стосується карток, за якими відсутній залишок коштів і не було жодної операції протягом останніх шести місяців.

У банку додали, що клієнтам, для яких уже перевипущено нові картки, необхідно звернутися до відділення Ощадбанку для їх отримання у зручний час.

Згідно зі статистикою Нацбанку, станом на 1 жовтня 2025 року в обігу перебувало 19,75 млн платіжних карток Ощадбанку з чинним строком дії, а кількість активних карток (за критерієм щонайменше однієї видаткової операції на місяць) становила 7,70 млн.