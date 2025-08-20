Кількість активних карток у II кв.-25 впала найбільше за 3 роки, mono скоротив відставання від Привату – НБУ

Фото: https://bank.gov.ua/

Кількість активних платіжних карток у другому кварталі 2025 року впала найбільше за три роки – з 59,46 млн до 58,06 млн, Універсал Банку (mono) вдалося знову скоротити відставання від ПриватБанку, яке зросло у першому кварталі, повідомив Національний банк України.

"За квартал кількість активних платіжних карток скоротилася найбільше з ІІ кварталу 2022 року. Найпомітніше зменшення відбулося в ПриватБанку – 1,2 млн карток. Таку саму тенденцію ж зафіксували й інші держбанки", - наголосив регулятор у Огляді банківського сектору.

За даними НБУ, станом на 1 липня на ринку у ПриватБанку було 30,79 млн активних карток (мінімум одна операція за місяць) порівняно з 9,79 млн у mono та 7,68 млн в Ощадбанку, який йшов третім, тоді як кварталом раніше – відповідно 31,97 млн, 9,72 млн та 8,00 млн, а роком раніше – 28,16 млн, 8,72 млн та 7,35 млн.

Станом на середину цього року за кількістю активних карток в першу десятку також входять: Райффайзен банк – 2,39 млн (кварталом раніше – 2,38 млн), А-Банк – 1,81 млн (1,84 млн), ПУМБ – 1,37 млн (1,37 млн), Укрсиббанк – 0,88 млн (0,89 млн), Сенс Банк – 0,61 млн (0,58 млн), Укргазбанк – 0,50 млн (0,50 млн) та ОТП Банк – 0,41 млн (0,40 млн).

Серед небанківских фінустанов лідером є "НоваПей" з 0,17 млн активних карток порівняно із 0,16 млн кварталом раніше.