15:28 18.12.2025

ПриватБанк ініціює зміни на краще в обслуговуванні військових, ветеранів та людей з інвалідністю

ПриватБанк заявив, що запровадить системні зміни у роботі з військовими та ветеранами, а також людьми з інвалідністю після неприпустимої ситуації під час обслуговування клієнта з високими ампутаціями у Києві, коли йому було відмовлено у видачі карти через невиконання вимоги взяти її в руки для здійснення фотографії.

"Приносимо щирі вибачення за ситуацію, яка склалася: вона є неприпустимою і суперечить базовим принципам відповідальності, людяності та поваги у ставленні до військових і ветеранів, незалежно від формальних норм чи процедур", – зазначено на сайті ПриватБанку.

Повідомляється, що голова Національного банку України Андрій Пишний та член правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко відвідали ветерана у лікарні, йому передали банківські картки.

У фінустанові заявили, що повністю покриють витрати на лікування і протезування ветерана та нададуть необхідну підтримку.

ПриватБанк також повідомив, що переглядає та змінює процедури обслуговування і створює окрему гарячу лінію для звернень і скарг від ветеранів, ветеранок, військових і людей з інвалідністю із залученням експертизи Патронатної служби "Янголи" 3-го армійського корпусу. Окремо зазначено, що працівники банку пройдуть додаткове навчання.

Крім того, банк планує залучити ветеранські спільноти, військовослужбовців, представників регулятора, Міністерства у справах ветеранів, благодійних фондів та громадських організацій для напрацювання рішень, які мають унеможливити подібні випадки в майбутньому.

Крім того, зазначається про початок роботи над спільним проєктом із Міністерством у справах ветеранів, щоб служби супроводу при лікарнях допомагали з вирішенням, зокрема, фінансових питань.

Як повідомлялося, інцидент у київському відділенні ПриватБанку став публічним після допису військовослужбовиці 3-го армійського корпусу, яка повідомила, що 20-річному ветерану з високими ампутаціями відмовили у відновленні картки для отримання держвиплат, оскільки він не міг взяти її в руки для фото.

Теги: #приватбанк #ветеран #люди_з_інвалідністю

