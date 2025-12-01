Який вигляд матиме інклюзивна відбудова України: на Національному форумі представлять план дій

У Києві 3 грудня відбудеться Національний форум прав людей з інвалідністю «Інклюзивне відновлення країни», організований громадською спілкою «Ліга сильних».

Під час події обговорять нові стандарти інклюзивної відбудови, а найперспективніші рішення отримають фінансування для реалізації.

Мета форуму — утвердити інклюзивність як обов’язковий стандарт відбудови, а кожну інвестовану гривню спрямувати на створення безпечного та доступного середовища для всіх.

«Якщо ми хочемо, щоб українські міста стали прикладом інклюзивності, нам потрібно зробити дві речі: уже зараз будувати й відновлювати з урахуванням потреб людей з інвалідністю, а не „колись потім“, і системно залучати справжніх експертів. Безбар’єрність має бути стандартом безпеки, а не жестом доброї волі», — наголошує Уляна Пчолкіна, голова правління громадської спілки «Ліга сильних».

Тож цьогорічний фокус події зосереджено на інтеграції потреб людей з інвалідністю в усі державні політики та рішення.

Окремий блок буде присвячено лідерству жінок з інвалідністю та їхній ролі у формуванні державної політики.

Серед спікерів будуть експерти з інклюзивного розвитку, громад, міжнародних партнерів, громадянського суспільства, держави та бізнесу.

Через війну в Україні зросла кількість людей, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Також тисячі людей з інвалідністю ще до війни роками стикалися з недоступною інфраструктурою. Саме тому інклюзивна відбудова — необхідність.

На Національному форумі «Безбар’єрне відновлення країни» досвід людей, які щодня долають бар’єри, стане основою рішень для комфортної та доступної інфраструктури.

Акредитація для відвідування форуму за посиланням. З безпекових питань просимо заповнити форму акредитації та підтвердити вашу участь. Форум відбудеться 3 грудня, початок о 9:45. Місце проведення буде повідомлено після акредитації.

Цьогорічний фокус — інклюзивне відновлення країни: інтеграція інтересів, потреб і пріоритетів людей з інвалідністю в усі політики та проєкти відбудови. Від освіти та молоді до економічного посилення, інфраструктури, охорони здоровʼя, культури та цифровізації.

Ліга Сильних» організовує форум спільно з організаціями засновниками: «Бачити серцем», «Група активної реабілітації», «Громадська Альтернатива», «Відчуй», «Родина для осіб з інвалідністю», Благодійний фонд «Асоціація інклюзивної країни»

Профінансовано за підтримки UK aid від уряду Великої Британії реалізується Лігою Сильних в межах Національного консорціуму PULSE за координації БФ Право на захист. Підтримка цього проєкту в Україні з боку уряду Великої Британії надається через компонент SHARP його Програми з гуманітарної допомоги, відновлення та захисту.

Партнерами форуму також є Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини (GFFO), European Disability Forum та Christian Blind Mission.