11:06 01.12.2025

Який вигляд матиме інклюзивна відбудова України: на Національному форумі представлять план дій

 У Києві 3 грудня відбудеться Національний форум прав людей з інвалідністю «Інклюзивне відновлення країни», організований громадською спілкою «Ліга сильних».

Під час події обговорять нові стандарти інклюзивної відбудови, а найперспективніші рішення отримають фінансування для реалізації.

Мета форуму — утвердити інклюзивність як обов’язковий стандарт відбудови, а кожну інвестовану гривню спрямувати на створення безпечного та доступного середовища для всіх.

«Якщо ми хочемо, щоб українські міста стали прикладом інклюзивності, нам потрібно зробити дві речі: уже зараз будувати й відновлювати з урахуванням потреб людей з інвалідністю, а не „колись потім“, і системно залучати справжніх експертів. Безбар’єрність має бути стандартом безпеки, а не жестом доброї волі», — наголошує Уляна Пчолкіна, голова правління громадської спілки «Ліга сильних».

Тож цьогорічний фокус події зосереджено на інтеграції потреб людей з інвалідністю в усі державні політики та рішення.

Окремий блок буде присвячено лідерству жінок з інвалідністю та їхній ролі у формуванні державної політики.

Серед спікерів будуть експерти з інклюзивного розвитку, громад, міжнародних партнерів, громадянського суспільства, держави та бізнесу.

Через війну в Україні зросла кількість людей, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Також тисячі людей з інвалідністю ще до війни роками стикалися з недоступною інфраструктурою. Саме тому інклюзивна відбудова — необхідність.

На Національному форумі «Безбар’єрне відновлення країни» досвід людей, які щодня долають бар’єри, стане основою рішень для комфортної та доступної інфраструктури.

Акредитація для відвідування форуму за посиланнямЗ безпекових питань просимо заповнити форму акредитації та підтвердити вашу участь. Форум відбудеться 3 грудня, початок о 9:45. Місце проведення буде повідомлено після акредитації.      

Цьогорічний фокус — інклюзивне відновлення країни: інтеграція інтересів, потреб і пріоритетів людей з інвалідністю в усі політики та проєкти відбудови. Від освіти та молоді до економічного посилення, інфраструктури, охорони здоровʼя, культури та цифровізації.

Ліга Сильних» організовує форум спільно з організаціями засновниками: «Бачити серцем», «Група активної реабілітації», «Громадська Альтернатива», «Відчуй», «Родина для осіб з інвалідністю», Благодійний фонд «Асоціація інклюзивної країни»

Профінансовано за підтримки UK aid від уряду Великої Британії реалізується Лігою Сильних в межах Національного консорціуму PULSE за координації БФ Право на захист. Підтримка цього проєкту в Україні з боку уряду Великої Британії надається через компонент SHARP його Програми з гуманітарної допомоги, відновлення та захисту.

Партнерами форуму також є Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини (GFFO), European Disability Forum та Christian Blind Mission.

 

