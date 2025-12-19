Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

Участь польських компаній у повоєнній відбудові України є бажаною, спільні проєкти завжди об’єднують, заявив президент Володимир Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві.

