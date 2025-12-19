Інтерфакс-Україна
Події
14:37 19.12.2025

Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

1 хв читати
Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

Участь польських компаній у повоєнній відбудові України є бажаною, спільні проєкти завжди об’єднують, заявив президент Володимир Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві.

"Також ми будемо раді бачити польські кампанії у відбудові нашої держави. Ми сьогодні про це говорили з президентом, і в нас була довга бесіда, і важливо, щоб були спільні проекти. Вони завжди об’єднують", - сказав Зеленський.

Теги: #польща #україна #відбудова

