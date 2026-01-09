Інтерфакс-Україна
Події
00:57 09.01.2026

Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

1 хв читати

Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців дочекатися офіційної інформації від військових щодо того, чи був удар по місту завданий "Орєшніком".

"Чи був це "Орєшнік" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові", - йдеться в повідомленні Садового у Телеграм-каналі.

Раніше в мережі опублікували відео, яке начебто схоже на попередній удар "Орєшніком" по Дніпру. Ця інформація поки не підтверджена офіційно, тривають перевірки та уточнення обставин.

Повітряні Сили ЗСУ в свою чергу інформують, що близько 23:30 по всій території країни була оголошена ракетна небезпека через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр": "Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється".

Як повідомлялося, у Львівській області зазнав атаки обʼєкт критичної інфраструктури, в місті під час оголошеної повітряної тривоги було чути серію вибухів.

Джерела: https://t.me/andriysadovyi/3347

https://t.me/kpszsu/51931

Теги: #львів #орєшнік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 07.01.2026
Міськвладі Львова та ОВА треба спільно вирішити проблему енергопостачання лікарень – очільник Держенергонагляду

Міськвладі Львова та ОВА треба спільно вирішити проблему енергопостачання лікарень – очільник Держенергонагляду

16:31 07.01.2026
Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

15:03 07.01.2026
Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

10:04 07.01.2026
Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові

Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові

08:38 07.01.2026
У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

19:40 02.01.2026
Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

18:51 31.12.2025
Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

15:23 30.12.2025
Львів і Бородянка стануть пілотними зонами запуску 5G – перший віцепрем’єр

Львів і Бородянка стануть пілотними зонами запуску 5G – перший віцепрем’єр

12:38 27.12.2025
Росія, імовірно, розміщує "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі – ЗМІ

Росія, імовірно, розміщує "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі – ЗМІ

14:33 19.12.2025
Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість потерпілих в Києві зросла до чотирьох, зафіксовано займання в торговельному центрі

Тимчасове обмеження руху для вантажівок введено на дорогах Вінниччини М-30 та Р-33

У Києві через падіння уламків БпЛА пошкоджено будівлі та автівки, у Деснянському районі влучання на рівні 18 поверху – мер

На Львівщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, у Львові було чути вибухи – влада

МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР

77-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки в Кривому Розі - Вілкул

У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

На Київщині через несприятливі погодні умови сповільнено рух низки поїздів - "Укрзалізниця"

ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА