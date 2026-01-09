Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців дочекатися офіційної інформації від військових щодо того, чи був удар по місту завданий "Орєшніком".

"Чи був це "Орєшнік" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові", - йдеться в повідомленні Садового у Телеграм-каналі.

Раніше в мережі опублікували відео, яке начебто схоже на попередній удар "Орєшніком" по Дніпру. Ця інформація поки не підтверджена офіційно, тривають перевірки та уточнення обставин.

Повітряні Сили ЗСУ в свою чергу інформують, що близько 23:30 по всій території країни була оголошена ракетна небезпека через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр": "Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється".

Як повідомлялося, у Львівській області зазнав атаки обʼєкт критичної інфраструктури, в місті під час оголошеної повітряної тривоги було чути серію вибухів.

