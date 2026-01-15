Інтерфакс-Україна
Події
07:47 15.01.2026

У Львові дрон упав біля пам’ятника Бандері, перекрито дві вулиці - мер

1 хв читати
У Львові ворожий дрон впав на дитячий майданчик неподалік пам'ятника Степана Бандері, перекриті дві вулиці, повідомив мер міста Андірй Садовий.

"Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце - те, чого агресор боїться найбільше. Попередньо без постраждалих", - написав він у телеграмі.

За словами Садового, вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Також вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч, зокрема в корпусі університету "Політехніка" та житлових будинках.

Крім того, через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких.

"Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38", - додав мер.

 

Теги: #памятник #львів #рф

