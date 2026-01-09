Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

За інформацією Повітряних сил, удар по Львову було завдано балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину – це надвисока швидкість, заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна росії не зупиняється перед жодними кордонами", - написав Садовий в телеграм-каналі.

Він додав, що міноборони ворога заявляє, що "Орєшнік" нібито "помста" за вигадану атаку на дачу російського диктатора.

Як повідомлялося, у Львівській області зазнав атаки обʼєкт критичної інфраструктури, в місті під час оголошеної повітряної тривоги було чути серію вибухів.