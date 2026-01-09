Рівень радіації та шкідливих речовин після ракетної атаки у Львові в межах норми – ОВА

Лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові показали, що рівень радіації та шкідливих речовин у повітрі перебуває в межах норми, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові. Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/27338