Інтерфакс-Україна
Події
01:47 09.01.2026

Рівень радіації та шкідливих речовин після ракетної атаки у Львові в межах норми – ОВА

1 хв читати

Лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові показали, що рівень радіації та шкідливих речовин у повітрі перебуває в межах норми, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові. Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/27338

Теги: #дослідження #львів #речовини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:57 09.01.2026
Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

19:13 07.01.2026
Міськвладі Львова та ОВА треба спільно вирішити проблему енергопостачання лікарень – очільник Держенергонагляду

Міськвладі Львова та ОВА треба спільно вирішити проблему енергопостачання лікарень – очільник Держенергонагляду

16:31 07.01.2026
Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

15:03 07.01.2026
Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

10:04 07.01.2026
Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові

Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові

08:38 07.01.2026
У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

17:42 05.01.2026
ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

14:06 04.01.2026
Соцмережа Телеграм очолює рейтинг джерел новин та інформації для українців – дослідження Ipsos

Соцмережа Телеграм очолює рейтинг джерел новин та інформації для українців – дослідження Ipsos

13:51 04.01.2026
Українці вважають, що корупція більш негативно впливає на ситуацію в країні, ніж обстріли - дослідження Ipsos

Українці вважають, що корупція більш негативно впливає на ситуацію в країні, ніж обстріли - дослідження Ipsos

13:28 04.01.2026
Українці найбільше чекатимуть від політиків в разі проведення виборів завершення війни та боротьби з корупцією – досліждення Ipsos

Українці найбільше чекатимуть від політиків в разі проведення виборів завершення війни та боротьби з корупцією – досліждення Ipsos

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

У Києві вже четверо загиблих: серед них медик, шість осіб поранені

Сімох гірняків евакуювали із шахти у Кривому Розі – ДСНС

Радники Трампа в Парижі обговорили з Дмитрієвим план США щодо миру в Україні і очікують реакції Путіна - ЗМІ

В Києві у результаті ворожої атаки загинуло двоє осіб, п’ятеро поранені, зруйновано під’їзд у Дніпровському районі - мер

Кількість потерпілих в Києві зросла до чотирьох, зафіксовано займання в торговельному центрі

Тимчасове обмеження руху для вантажівок введено на дорогах Вінниччини М-30 та Р-33

У Києві через падіння уламків БпЛА пошкоджено будівлі та автівки, у Деснянському районі влучання на рівні 18 поверху – мер

На Львівщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, у Львові було чути вибухи – влада

МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА