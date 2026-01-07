Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

У Львові станом на 13.40 середи є відключені медичні заклади, не працює й електротранспорт після переведення їх на графіки на загальних засадах, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Що ми маємо на сьогодні? В ТМО №1 зараз відключили центр для людей, які пережили полон і тортури. Є ТМО №2. Це важкі хворі, які перебувають на ШВЛ. Це гематологія і пульмонологія. Зараз відключено електропостачання. Плюс трамваї бачите? Їх немає. І тролейбусів немає. Це зараз 13.35. Хоча всі мене запевнили, що електротранспорт і лікарні не будуть відключати," – сказав Садовий під час брифінгу у Львові, який транслювався в його Facebook.

Він назвав тільки по одному маршруту трамваїв та тролейбусів, які ще рухаються, а решта, за словами мера, стоять або доїжджають, "але тягові підстанції вже відключено".

"Я чомусь думав, що (все владнається – ЕР) після спілкування з пані прем’єр-міністеркою, яка чітко дала меседж (що лікарні не можна відключати – ЕР). Потім була розмова з тво міністра енергетики і подзвонив міністр Ляшко (міністр охорони здоров'я), який запевнив, що 1000% ніхто не має права відключати медицину", – описав ситуацію міський голова Львова

За його словами, дебати про відключення тривають постійно, але міська влада наполягала на недопущенні відключень від централізованого енергопостачання при введенні графіків низки об’єктів критичної інфраструктури.

"Ми чітко наголошували: ось ратуша, відключайте! Відключили, і немає проблем. Але, вибачте, очисні споруди, щоб стоки пішли в Балтійське море, відключати не можна, лікарні - не можна, електротранспорт - не можна", – сказав Садовий.

При цьому він заявив, що у "Львівобленерго" йому пояснили, що отримали таку команду.

"Я спілкуюся з обленерго, а вони кажуть: нам прийшла команда відключити… Є диспетчер в обленерго, і він має листок, що можна відключати, що не можна. То хтось має цей листок замінити. Чи обласна адміністрація, чи вертикаль по лінії Міненерго", – вказав мер Львов.

За його словами, подібна ситуація стосується й інших міст, "просто інші набрали в рот води і бояться про це говорити".

Садовий пояснив, що Львів готовий до тривалих відключень електроенергії в аварійному режимі й має альтернативні джерела живлення, але висловив думку, що за звичайних умов, зокрема, медичні заклади та електротранспорт відключатися не мають.

"Ми готуємося жити в екстремальних умовах постійно, жоден хворий не відчуває, що ми працюємо на дизель-генерації, але це б не мало бути в країні, де прем’єрка дає чіткий меседж не відключати лікарні... Я розумію такі відключення, коли є атаки, масова біда, але зараз це робиться для економії… Ми Одесі віддали 10 наших автобусів, бо там розбили підстанції і не може працювати електротранспорт. Ми ж не знали, що дійде до відключення наших підстанцій", – висловився мер Львова.

Він додав, що міськрада вже офіційно звернулася до уряду, а він сам після розмови з журналістами хоче ще раз поговорити з тво міністра енергетики Артемом Некрасовим.

"Зараз знову буду всіх дотискати, моє завдання – щоб транспорт працював нормально і в лікарнях люди мали гарантію, що не будуть відключати ШВЛ і не буде дизель-генерації в поточному стані. В екстремальному – так. Але зараз нащо нас так тренувати?", – підкреслив Садовий.

Як повідомлялося, зранку середи Садовий повідомив, що в ніч на 7 січня комунальний електротранспорт і частина лікарень у Львові відключено від електропостачання. За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Він назвав нонсенсом те, що "тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень".

Пізніше Садовий зазначив, що після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко було відновлено подачу електроенергії частині обʼєктів критичної інфраструктури.