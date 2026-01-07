Інтерфакс-Україна
Події
15:03 07.01.2026

Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

3 хв читати
Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

У Львові станом на 13.40 середи є відключені медичні заклади, не працює й електротранспорт після переведення їх на графіки на загальних засадах, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Що ми маємо на сьогодні? В ТМО №1 зараз відключили центр для людей, які пережили полон і тортури. Є ТМО №2. Це важкі хворі, які перебувають на ШВЛ. Це гематологія і пульмонологія. Зараз відключено електропостачання. Плюс трамваї бачите? Їх немає. І тролейбусів немає. Це зараз 13.35. Хоча всі мене запевнили, що електротранспорт і лікарні не будуть відключати," – сказав Садовий під час брифінгу у Львові, який транслювався в його Facebook.

Він назвав тільки по одному маршруту трамваїв та тролейбусів, які ще рухаються, а решта, за словами мера, стоять або доїжджають, "але тягові підстанції вже відключено".

"Я чомусь думав, що (все владнається – ЕР) після спілкування з пані прем’єр-міністеркою, яка чітко дала меседж (що лікарні не можна відключати – ЕР). Потім була розмова з тво міністра енергетики і подзвонив міністр Ляшко (міністр охорони здоров'я), який запевнив, що 1000% ніхто не має права відключати медицину", – описав ситуацію міський голова Львова

За його словами, дебати про відключення тривають постійно, але міська влада наполягала на недопущенні відключень від централізованого енергопостачання при введенні графіків низки об’єктів критичної інфраструктури.

"Ми чітко наголошували: ось ратуша, відключайте! Відключили, і немає проблем. Але, вибачте, очисні споруди, щоб стоки пішли в Балтійське море, відключати не можна, лікарні - не можна, електротранспорт - не можна", – сказав Садовий.

При цьому він заявив, що у "Львівобленерго" йому пояснили, що отримали таку команду.

"Я спілкуюся з обленерго, а вони кажуть: нам прийшла команда відключити… Є диспетчер в обленерго, і він має листок, що можна відключати, що не можна. То хтось має цей листок замінити. Чи обласна адміністрація, чи вертикаль по лінії Міненерго", – вказав мер Львов.

За його словами, подібна ситуація стосується й інших міст, "просто інші набрали в рот води і бояться про це говорити".

Садовий пояснив, що Львів готовий до тривалих відключень електроенергії в аварійному режимі й має альтернативні джерела живлення, але висловив думку, що за звичайних умов, зокрема, медичні заклади та електротранспорт відключатися не мають.

"Ми готуємося жити в екстремальних умовах постійно, жоден хворий не відчуває, що ми працюємо на дизель-генерації, але це б не мало бути в країні, де прем’єрка дає чіткий меседж не відключати лікарні... Я розумію такі відключення, коли є атаки, масова біда, але зараз це робиться для економії… Ми Одесі віддали 10 наших автобусів, бо там розбили підстанції і не може працювати електротранспорт. Ми ж не знали, що дійде до відключення наших підстанцій", – висловився мер Львова.

Він додав, що міськрада вже офіційно звернулася до уряду, а він сам після розмови з журналістами хоче ще раз поговорити з тво міністра енергетики Артемом Некрасовим.

"Зараз знову буду всіх дотискати, моє завдання – щоб транспорт працював нормально і в лікарнях люди мали гарантію, що не будуть відключати ШВЛ і не буде дизель-генерації в поточному стані. В екстремальному – так. Але зараз нащо нас так тренувати?", – підкреслив Садовий.

Як повідомлялося, зранку середи Садовий повідомив, що в ніч на 7 січня комунальний електротранспорт і частина лікарень у Львові відключено від електропостачання. За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Він назвав нонсенсом те, що "тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень".

Пізніше Садовий зазначив, що після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко було відновлено подачу електроенергії частині обʼєктів критичної інфраструктури.

Теги: #садовий #львів #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 07.01.2026
Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

10:04 07.01.2026
Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові

Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові

08:38 07.01.2026
У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

15:41 06.01.2026
Енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень е/е в умовах похолодання та обстрілів РФ – глава Держенергонагляду

Енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень е/е в умовах похолодання та обстрілів РФ – глава Держенергонагляду

14:02 06.01.2026
Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

14:07 05.01.2026
Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

19:40 02.01.2026
Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

02:22 01.01.2026
РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру Одещини напередодні Нового року — ОВА

РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру Одещини напередодні Нового року — ОВА

18:51 31.12.2025
Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

11:34 31.12.2025
Без світла внаслідок атаки РФ залишились понад 170 тис. споживачів Одещини, є нові знеструмлення на Запоріжжі та Харківщині

Без світла внаслідок атаки РФ залишились понад 170 тис. споживачів Одещини, є нові знеструмлення на Запоріжжі та Харківщині

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

Зеленський: Розраховуємо, що з представниками США будуть обговорені питання ЗАЕС і територій

Свириденко: Держенергонагляд перевірить факти відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання

Буданов: Конкретні результати перемовин у Парижі вже є, робота триває

ОСТАННЄ

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

В Івано-Франківську збудують університетську клініку

Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру

САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

Сибіга – міністру МЗС Кіпру: переговорні кластери вступу України до ЄС важливо відкрити у 2026 р.

Президенти України та Кіпру обговорили подальшу підтримку України та вступ до ЄС

ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

БЕБ розслідує можливу змову службовців порту "Південний" з ДнСЗ та ВКП "Тако" при закупівлях, ДнСЗ заперечує

Рішення президента щодо керівництва СБУ створює небезпечний прецедент - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА