15 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 січня в Україні відзначають День Управління державної охорони.

Ще сьогодні День народження Вікіпедії, День капелюха, День бублика, День соку фреш, у США – День комбучі.

У Хорватії – День міжнародного визнання Республіки та День мирної реінтеграції хорватського Дунайського регіону.

Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Павла Фівейського та Івана Кущника.

День Управління державної охорони України

Довгий час ця дата була відома як день створення відомства, але в 2025 році вона набула статусу офіційного державного свята. Це свято підтверджує важливість структури, яка забезпечує безперервність влади і безпеку ключових державних інститутів, особливо в умовах війни.

Саме в цей день у 1992 році перший Президент незалежної України підписав Указ про створення Управління охорони вищих посадових осіб. Вже через півроку відомство отримало свою сучасну назву — Управління державної охорони України (УДО).

Однак історія охоронних структур в Україні своїм корінням сягає значно глибше. Ще за часів Гетьманщини існували спеціальні піхотні підрозділи — сердюцькі полки, які підпорядковувалися безпосередньо гетьману. А в період Гетьманата Павла Скоропадського інститут державної охорони почав набувати рис, схожих із сучасними: захистом глави держави займалися спеціальні підрозділи Штабу Гетьмана.

Новітня історія УДО — це шлях трансформації від радянських структур (9-го управління КДБ) до елітного правоохоронного органу незалежної європейської держави. Остаточну крапку в офіційному визнанні цього дня поставив Указ Президента України №31/2025, підписаний 15 січня 2025 року. Цим документом глава держави закріпив щорічне святкування свята на державному рівні.

День народження Вікіпедії

День народження Вікіпедії — 15 січня, оскільки саме в цей день 2001 року був заснований англомовний розділ Вікіпедії Джиммі Вейлзом і Ларрі Сенгером. Українська Вікіпедія має свою окрему дату святкування — 30 січня, коли була створена перша стаття — Атом — у 2004 році.

Прагнення зібрати всі знання під однією обкладинкою призвело до створення енциклопедій — книг, які роз'яснювали назви, поняття, події. Зараз, в епоху інтернету, ми користуємося Вікіпедією — універсальною енциклопедією. Головна її перевага полягає в можливості вільного обміну всіма людськими знаннями в усьому світі.

День бублика

День бублика (Bagel Day) відзначають щорічно 15 січня. Це день, присвячений одному з найбільш універсальних і улюблених хлібобулочних виробів — бублику або рогалику. Цей особливий день дає можливість любителям бубликів, підприємствам і пекарям побалувати себе цими круглими смаколиками і популяризувати їх.

День капелюха

15 січня відзначається день головного убору — капелюха. Він складається з основи — головника (тулії) і бортів у нижній частині — крисів (або полів). Залежно від фасону головника і криси можуть мати різні розміри і форму.

Для виготовлення капелюхів використовують тканину, солому, тонкий повсть (фетр) та інші матеріали. Тканинний капелюх носять в осінній і весняний період, солом'яний — в літній.

Капелюх можуть використовувати як засіб для захисту голови і волосся (від опадів, вітру, сонця). Також він може виконувати і декоративну функцію.

Перші капелюхи виготовляли з соломи. Домашній солом'яний капелюх, ще тоді, коли капелюхи не робили з тканини, був найпоширенішим головним убором у спекотний період. Популярним видом капелюха в XIX столітті був циліндр. Найбільшого поширення він мав у Великої Британії.

День соку фреш

День соку фреш відзначають 15 січня. Це день, присвячений користі для здоров'я і прекрасному смаку свіжих і натуральних фруктових і овочевих соків.

Народилися в цей день:

85 років від початку (15-18.01.1941) політичного "Процесу 59-ти" (або "Процесу другої екзекутиви ОУН") у Львові. Перед судом постали 59 молодих українців, переважно студентів львівських вишів, яких звинуватили в приналежності до ОУН, антирадянській діяльності та підготовці повстання проти радянської влади (19 осіб розстріляно, решту ув'язнено);

160 років від дня народження Артемія Григоровича Готалова-Готліба (справжнє ім'я — Артур Генріхович) (1866–1960), українського історика, педагога;

160 років від дня народження Ларса Олофа Юнатана Седерблюма (1866–1931), шведського історика, богослова, священика, лауреата Нобелівської премії миру (1930);

155 років від дня народження Агатангела Юхимовича Кримського (1871–1942), українського вченого-орієнталіста, історика, славіста, сходознавця, мовознавця, дослідника староукраїнської мови, літературознавця, письменника, публіциста, перекладача, поліглота, одного з організаторів Академії наук України (1918), жертви сталінського терору;

130 років від дня народження Леоніда Хижинського (1896-1972), художника, графіка;

75 років від дня народження Валерія Васильовича Ніколенка (1951), українського прозаїка, есеїста.

Ще цього дня:

1943 – У штаті Вірджинія (США) завершили будівництво Пентагону – найбільшої офісної будівлі у світі, в якій базується Міністерство оборони США;

1992 – Президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький;

1992 – Ямайка та Австрія визнали незалежність України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Грецією;

1994 – За нез'ясованих обставин зник безвісти український політик Михайло Бойчишин.

2001 – Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті wikipedia.com.;

2009 – Екіпаж американського аеробуса А-320 зміг врятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Церковне свято:

15 січня день пам'яті преподобного Павла Фівейського. Його також називають Павлом Єгипетським або Павлом Відлюдником. Вважається, що Павло Фівейський був першим християнським ченцем. За переказами, він прожив у відлюдництві 91 рік; харчувався фініками і хлібом, які приносив йому ворон, а від холоду вкривався пальмовим листям. Згідно з Житієм, Павло помер під час молитви, датою його смерті вважається 341 рік.

Іменини:

Іван, Максим, Петро, Симон, Неоніла

З прикмет цього дня:

Вітряна погода вказує на вологий рік. Ясна погода – літо буде спекотним і сухим. Снігопад до мокрого і холодного літа. Якщо защебетали снігурі, то чекайте зміни погоди. Зірки мерехтять вночі – до морозів.