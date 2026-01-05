5 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 січня Хрещенський Святвечір або Надвечір'я Богоявлення.

Ще сьогодні День діалогу, Дванадцята ніч, День "Дякувати Богу сьогодні понеділок", День кето-дієти, Міжнародний розвантажувальний день.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Теопемпта і Теони.

День 1412 Російська агресія - Day 1412 Russian aggression

Хрещенський Святвечір

Хрещенський Святвечір, який ще називають Надвечір’ям Богоявлення, відзначається християнами 5 січня, за день до Йордану чи Водохреща. Цей особливий вечір входить до циклу різдвяних свят та передує дуже важливій події Хрещення Господнього у ріці Йордані, яка відзначається 6 січня. Надвечір’я Богоявлення є свого роду підготовкою до основного свята. На Хрещенський Святвечір встановлено піст, а головною стравою на вечері є кутя чи сочиво – відвар пшениці з медом та маком. Недарма в народі цей день ще називають Голодною кутею.

До 5 століття Різдво та Хрещення Господнє відзначалося в один день та припадало на 6 січня. В давнину це свято називали Богоявлення (Феофанія), воно свідчило про те, що Господь прийшов у світ та охрестився в Йордані. Під час Хрещення Господнього явилася Трійця. У 5 столітті дату святкування Різдва Христового було перенесено на 25 грудня.

Подія Хрещення Господня є надзвичайно важливою для християн. Тому церква виділила день, що їй передує та встановила на цю дату суворий піст. Міра утримання від їжі визначається православними вірянами особисто.

5 січня у храмах проводиться Літургія, після чого освячується вода. Велике Водосвяття – саме так цю подію називають в церковних колах та народі – здійснюється з великою урочистістю та спогадами про освячення води через Хрещення самого Бога, який явився у світ у людській плоті. Освячену воду називають агіасмою або хрещенською. З 11 століття вода освячується двічі – на Хрещенський Святвечір та на саме Водохреща. Обряди водосвяття у ці дні проводяться однаково, а вода, освячена в Надвечір’я Богоявлення та в день самого Богоявлення володіє такою ж самою силою.

Є традиція освячувати хрещенською водою оселі та відспівувати під час освячення тропар Богоявлення. Освячена вода вживається протягом року натщесерце зі шматочком просфори – обрядного літургійного хлібця, що використовується під час православного богослужіння Літургії для Євхаристії. Люди вірять, що таким чином вони отримають оздоровчу силу, що проганяє демонів та ворожі зурочення.

Вода, освячена у Хрещенський Святвечір, має сильну благодатну дію, яка не втрачається навіть після її розбавлення з простою водою. До святої води слід ставитися по-особливому. Церковна святиня має зберігатися в особливому місці, поряд з іконами. Так вона може довго зберігати свою силу.

Напередодні Йордану чи Водохреща тримається піст. Віряни не вживають жодної їжі до сходу вечірньої зорі. Ввечері, коли родина сідала до столу, було прийнято випити трохи свяченої води.

Всі страви, що вживалися у Водохресний Святвечір, мали бути пісними. Основною стравою на столі була голодна кутя, яка відрізнялася від звичайної простою приправою. До куті додавали тільки мак та мед. Серед додаткових страв – узвар із сухофруктів, вареники, риба. На столі не має бути парної кількості страв. Оптимальна кількість – 7-9 страв.

Протягом цілого дня 5 січня, господині займаються прибиранням своїх осель. Це пов’язано з тим, що святкування Водохреща в неприбраному житлі – погана прикмета. Водночас, в Хрещенський Святвечір не виконувалася важка робота та віталися гучні гуляння. Якщо вірити народним повір’ям, охрещені в цей день люди будуть щасливі протягом усього життя.

День діалогу

День діалогу, який відзначається щороку 5 січня, є важливою подією, присвяченою сприянню відкритому діалогу та порозумінню між людьми з різними переконаннями та походженням. Цей день дає можливість подолати розбіжності, сприяти співпереживанню та брати участь у змістовних розмовах.

День "Дякувати Богу сьогодні понеділок"

День "Дякувати Богу сьогодні понеділок" або День подяки понеділкам відзначають у перший понеділок січня.

Щороку у січні святкується день, покликаний змінити сприйняття понеділка з нудного початку робочого тижня на позитивний та продуктивний старт. Це свято нагадує про нові можливості, які приховує кожен понеділок, і заохочує знайти у ньому щось хороше.

Дванадцята ніч

Дванадцята ніч - свято в християнстві, що знаменує собою завершення дванадцяти днів Різдва і передує святу Богоявлення. Це свято, що має багату історію та різноманітні традиції, відзначається з поєднанням релігійного значення, культурних практик та святкових веселощів.

Міжнародний розвантажувальний день

5 січня - прибічниками здорового харчування відзначається Міжнародний розвантажувальний день.

Міжнародний розвантажувальний день як свято, з’явилося порівняно недавно, він відзначається в календарі прибічниками здорового харчування. Встановлений він 5 січня невипадково: це перші дні після святкування Нового Року та Різдва, у наших співвітчизників обов’язково асоціюється із щедрими застіллями та вживанням спиртних напоїв. Необачність в їжі та її обсягах призводить до небажаних наслідків для людського здоров’я.

День кето-дієти

Кето-дієта — це високожирова, низьковуглеводна система харчування, яка змушує організм використовувати жири замість вуглеводів для енергії, переходити в стан кетозу, що допомагає для схуднення та стабілізації цукру в крові, вживати продукти на кшталт м'яса, риби, яєць, авокадо, горіхів, некрохмалистих овочів, обмежувати хліб, рис, цукор та фрукти.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Конрада Аденауера (1876–1967), німецького політичного та державного діяча, який відіграв значну роль у творенні ФРН як незалежної демократичної держави, пов’язаної із Заходом;

120 років від дня народження Бориса Олександровича Балабана (1906–1959), українського режисера, актора, драматурга; за іншими даними народився 21.12.1905 р., 23.12.1905 р.;

100 років від дня народження Василя Яковича Лозового (1926–1999), українського живописця, педагога.

Ще цього дня:

1918 - УНР випускає в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш;

1977 - Заарештовують лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого;

2011 - Кількість інтернет-користувачів у світі сягає 2 мільярдів;

2019 - Вселенський патріарх Варфоломій підписує у Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України.

Церковне свято:

Святих мучеників Теопемпта і Теони

Теопемпт і Теона були християнськими святими, які постраждали за віру на початку IV століття. За легендою, Теопемпт був єпископом у Нікомедії (сучасна Туреччина) під час правління імператора Діоклетіана, відомого своїм переслідуванням християн. Теопемпт відмовився зректися своєї віри, за що був підданий жорстоким катуванням і страчений. Теона, натомість, був язичницьким магом, якого викликали, щоб протистояти християнським чудесам, вчиненим Теопемптом. Проте, під час своїх спроб, Теона навернувся до християнства, побачивши силу віри Теопемпта. Він також був підданий катуванням і страчений.

Іменини:

Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Євгенія, Тетяна.

З прикмет цього дня:

Сніг уранці – до врожаю гречки; багато снігу на деревах – гарно вродять дерева; сильний південний вітер – до дощового літа; яскраві зірки – до хороших ягнят, а відсутність зірок – до поганого врожаю грибів; голосно гавкають собаки – до вдалого полювання, а спокійна поведінка курей – до хуртовини.

Якщо у Хрещенський Святвечір людина сходила у лазню, вона буде красивою та здоровою увесь рік; у день напередодні Водохреща Господнього забороняється влаштовувати лайки, чинити негідні вчинки та допускати погані думки; не варто робити важкі справи, споживати їжу до появи вечірньої зорі; Посвячення води та приймання свяченої води з нечестивими думками недопустиме, оскільки від цього вода втрачає свої цілющі сили.