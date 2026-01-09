9 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 січня відзначають Міжнародний день хореографа та День словесника.

Ще сьогодні День касуле, День гри в Бога.

Віряни вшановують пам'ять святого мученика Полієвкта.

Міжнародний день хореографа

9 січня щороку у всьому світі відзначають Міжнародний день хореографа. Цей день присвячено тим людям, які дбайливо зберігають і примножують техніку й пластику танцювального мистецтва, навчають йому майбутніх виконавців.

Термін "хореографія" з’явився у 18 столітті, грецького походження і перекладається як "запис танцю, хороводу", є мистецтвом твору та сценічної постановки танцю. Під хореографією сьогодні загалом розуміється все танцювальне мистецтво, яке сприймається як сукупність двох сфер: мистецтва балету та мистецтва танцю.

Хореографи опікуються постановкою танцю окремого виконавця чи групи. Саме від них залежить, як буде розказана історія. Хореографи часто поєднують в своїй роботі творчий підхід та спортивну завзятість.

Вважається, що ця професія, попри зародження танцювального мистецтва ще в Стародавньому Світі, з'явилася в 12 столітті, коли виникла потреба в навчанні танцю придворних дам і кавалерів.

День словесника

День словесного ботаніка або День словесника відзначають 9 січня щорічно. Цей день є особливою подією для любителів сили мови та шанувальників слова. Цей день присвячений тим, хто знаходить радість у словах, їх значеннях і багатому мовному полотні.

Походження Дня словесника загадкове, а перше відоме святкування відбулося у 2014 році. Відтоді цей день став святом для всіх, хто любить слова, незалежно від того, чи це шанувальники кросвордів або фанати ігор зі словами.

Люди спілкуються один з одним з найдавніших часів, але наша мова з часом зазнала значних змін. Від базового словника наших предків до складних систем, якими ми користуємося сьогодні, слова відігравали вирішальну роль у нашому прогресі та успіху. У середньовіччі грамотність була розкішшю, і більшість людей насолоджувалися словами через усні розповіді. Лише в середині 18 століття читання і письмо стали більш доступними, що призвело до створення повних словників.

День касуле

День касуле відзначають 9 січня. Це свято ситної та наваристої французької страви, відомої як касуле. Цей день вшановує страву, яка пройшла шлях від простої селянської страви до складного й улюбленої складової французької кухні.

День "Пограй у Бога"

День "Пограй у Бога" або День гри в Бога (Play God Day) відзначають щороку 9 січня. Це особливе свято, яке заохочує людей творити добро і здійснювати позитивні зміни у світі. Концепція, натхненна ідеєю володіння божественною силою на один день, фокусується на використанні цієї сили для більшого блага, а не егоцентричних бажань.

Народилися в цей день:

170 років від дня заснування (1856) Львівського національного університету природокористування (на той час – Вища рільнича школа); у вересні 2024 р. Міністерство освіти і науки України реорганізувало університет, приєднавши його до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

150 років від дня народження Степана Юхимовича Гаєвського (чернече ім’я – Сильвестр) (1876–1975), українського літературознавця, мовознавця, педагога, церковного діяча (Австралія); за іншими даними народився 23.11.1876 р.;

130 років від дня народження Юхима Михайловича Дубкова (справж. – Поберезкін) (1896–1964), українського письменника, поета;

130 років від дня народження Степана Васильовича Шагайди (справж. – Шагадин (Шагайдин)) (1896–1938), українського актора театру та кіно;

110 років від дня народження Василя Мироненка (1911-1964), художника, графіка;

90 років від дня народження Віталія Дмитровича Походенка (1936–2025), українського фізика та хіміка, який мав 78 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Ще цього дня:

1916 – Поразкою Антанти завершилася спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни;

1923 – Іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі;

1923 – Оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов'язань щодо репарацій за Версальським договором; два дні потому Франція та Бельгія окупували Рур;

1951 – У Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй.

1992 – Ґвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.

2005 – На президентських виборах у Палестинській автономії переміг колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата;

2007 – CEO Apple Стів Джобс представив перший iPhone;

2021 – Авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.

Церковне свято:

Святого мученика Полієвкта

9 січня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Полієвкта. Християнський святий, який жив у III столітті та загинув за віру в часи правління імператора Діоклетіана (244–311). Про його життя відомо небагато, але він є одним із численних мучеників, які постраждали за свою відданість Христу під час великих переслідувань християн у Римській імперії.

Полієвкт був християнином з місцевості в Малій Азії, можливо, з містечка або села, де він обіймав важливу посаду чи був військовим чи адміністративним діячем. У той час християн переслідували через відмову поклонятися язичницьким богам, і саме за свою відданість Христу Полієвкт став об'єктом переслідувань.

За однією версією, він був призначений на важливу посаду, але через його християнську віру, що була суперечливою в часи язичництва, йому довелося стати свідком численних страждань інших християн. У підсумку, Полієвкт був арештований і підданий суворим тортурам. Він відмовився відректися від своєї віри, і тому був страчений. Розповідається, що його мучеництво стало великим свідченням для інших християн, і його пам'ять зберігалася в Церкві.

Іменини:

Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.

З прикмет цього дня:

Якщо на деревах сидить багато воронів, то вдарять сильні морози. Ясна погода до врожайного року. Дощовий день до теплої весни. Якщо йде сніг, то березень буде холодним.