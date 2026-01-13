13 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 січня в Україні відзначають День суспільного радіомовлення.

Ще сьогодні - День здійснення мрії, День поезії на роботі.

Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмилата і Стратоніка.

День 1420 Російська агресія - Day 1420 Russian aggression

День здійснення мрії

13 січня відзначається особлива подія для мрійників і практиків: День здійснення мрії. День здійснення мрій або День - Зроби свої мрії реальністю - це глобальне нагадування про необхідність реалізовувати свої найпотаємніші прагнення і перетворювати їх на реальні досягнення.

День поезії на роботі

День поезії на роботі відзначають у другий вівторок січня. Ця подія відзначає та вшановує прояви та вивільнення творчості на робочому місці, йдеться не лише про поезію, буквально.

Цей день є унікальною нагодою, яка заохочує людей розкривати та виражати свій творчий потенціал через поезію на робочому місці. Це день, коли можна відволіктися від рутини й дослідити поетичні та творчі аспекти нашого повсякденного професійного життя. Креативність та нестандартні способи вирішення робочих завдань — це своєрідна поезія під час робочого процесу.

День суспільного радіомовлення

День суспільного радіомовлення, що відзначається щорічно 13 січня, вшановує народження радіомовлення і його глибокий вплив на суспільство.

До появи радіо розваги та інформація обмежувалися друкованими виданнями, особистим спілкуванням та живими виступами. Поява радіомовлення принесла революційні зміни, зробивши інформацію та розваги доступними для ширшої аудиторії.

Шлях громадського радіомовлення розпочався 13 січня 1910 року, що стало поворотним моментом в історії комунікації. Цього дня відбулася перша трансляція громадського радіо з Метрополітен-опера в Нью-Йорку. Хоча перша трансляція за участю відомого тенора Енріко Карузо зіткнулася з технічними проблемами, оскільки перші мікрофони не змогли вловити більшу частину оперного співу, вона заклала основу нової ери масової комунікації.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Йована Стерії-Поповича (1806–1856), сербського прозаїка, поета, перекладача, драматурга, основоположника сербської драматургії;

220 років від дня народження Олександра Олексійовича Федотова-Чеховського (1806–1892), українського вченого, правознавця, історика, архівознавця, археографа;

200 років від дня народження Василя Дем’яновича Ковальського (1826–1911), українського письменника, перекладача, правознавця, громадсько-політичного діяча;

180 років від дня народження Василя Петровича Милорадовича (1846–1911), українського фольклориста, історика, етнографа, поета, перекладача;

170 років від дня народження Василя Миколайовича Мочульського (1856–1920), українського мовознавця, фольклориста, літературознавця, історіографа;

145 років від дня народження Антіна Львовича Лотоцького (1881–1949), українського письменника, публіциста, перекладача, історика, журналіста, видавця, педагога, громадського діяча, учасника національно-визвольних змагань 1914–1920 рр.;

120 років від дня народження Василя Федосійовича Козерацького (1906–1982), українського співака;

50 років від дня народження Олега Бірюка (1976-2014), військовослужбовця, учасника російсько-української війни.

Ще цього дня:

1991- У литовській столиці Вільнюсі підрозділ КДБ "Альфа" штурмував міський телецентр і телевежу, що призвело до загибелі 15 литовців і одного спецпризначенця. У Литві цей день відзначається як День пам’яті захисників свободи;

1992 - Україна і Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини;

1993 - У Парижі представники 130 країн підписали "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення";

2000 - Про свою відставку з поста глави компанії "Microsoft" заявив її співзасновник і багаторічний керівник Білл Гейтс;

2010 - Апеляційний суд міста Києва визнав, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв'язку з їхньою смертю;

2015 - Теракт під Волновахою під час російської збройної агресії проти України.

Церковне свято:

День пам'яті Єрмилата і Стратоніка - двох друзів із Сингідунума (нині Белград у Сербії) - відзначається 13 січня православною церквою. Єрмилів день нагадує про мученицьку смерть товаришів, які були засуджені за християнські погляди.

Єрмилат служив дияконом у місті Сигнідунум. За свою відкриту християнську позицію був кинутий до в’язниці й тривалий час піддавався тортурам. Це не змусило мученика зректися віри Господньої, за що правитель міста, який був затятим язичником, наказав втопити Єрмилата в Дунаї. Стратонік, друг Єрмилата і наглядач в’язниці, боявся втратити посаду на службі, тому проповідував християнство таємно від влади. Він на власні очі спостерігав страждання товариша і не зміг стримати сліз, чим і видав себе та прийняв мученицьку смерть разом із Єрмилатом. Мощі святих спочивають у Софійському храмі Константинополя.

Іменини:

Афанасій, Максим, Петро, Яків.

З прикмет цього дня:

Тепла погода 13 січня обіцяє дощове літо, а якщо тепло і без снігу – неврожай та хвороби; м'який сніг – до врожаю, сильна хуртовина – до багатого врожаю горіхів; зоряна ніч – до ранньої весни, врожаю грибів та ягід; багато інею на деревах – до врожаю зерна та меду; південний вітер – до теплого року, західний – до молока та риби; якщо сонце стоїть високо вранці – до щасливого року та гарного врожаю садовини.