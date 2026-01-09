У Києві через падіння уламків БпЛА пошкоджено будівлі та автівки, у Деснянському районі влучання на рівні 18 поверху – мер

В столиці через падіння БпЛА пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, а також автомобілі у дворах, одне влучання в Деснянському районі сталося на рівні 18 поверху житлового будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху. Всі служби прямують на місце", – зазначив Кличко в Телеграм-каналі.

За його словами, у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння в нежитловій будівлі, а в Печерському районі загоряння зафіксовано в житловому будинку. Крім того, на іншій адресі Печерська палають автівки у дворі житлового будинку.

"У Дарницькому районі БпЛА впав у дворі житлового будинку. Частково пошкоджений магазин поруч із будинком. Пожежі та потерпілих немає.", – наголосив Кличко.

Згодом мер столиці також додав, що у Печерському районі сталося часткове руйнування фасаду будинку: "У Печерському районі, де впали уламки БЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку. Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили".

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/5951

https://t.me/vitaliy_klitschko/5952

https://t.me/vitaliy_klitschko/5954

https://t.me/vitaliy_klitschko/5955