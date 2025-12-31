Посол України в Польщі: Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив про неприпустимість насильства щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті та наголосив на необхідності принципової реакції. Про це він заявив у фейсбуці у середу, коментуючи інцидент з групового побиття українця у м.Радом

"Насильство щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті, є неприпустимим і потребує принципової реакції. Нещодавно у місті Радом, Республіка Польща, громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту, який було врегульовано без залучення поліції. Попри це, до нього було застосовано фізичне насильство, а під час нападу лунали образливі висловлювання, пов’язані з його національним походженням", – йдеться у повідомленні посла.

Зазначається, що внаслідок побиття громадяни України зазнав тяжких тілесних ушкоджень і перебуває в лікарні.

"Громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування. Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку", - наголосив посол України.

Він також висловив сподівання, що "обставини цього інциденту будуть всебічно та неупереджено з’ясовані, а винні особи — притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи, зокрема можливого мотиву національної ненависті".

Боднар зазначив, що консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами. "Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції", - наголосив він.