Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій за підсумком зустрічі із заступником голови місії посольства Японії в Україні Масахіро Такеханою

"Ключовою новиною на зустрічі стало перерахування раніше анонсованих грантових коштів у розмірі 8,8 млрд японських єн, що становить близько 47,7 млн євро, в рамках Фази 4 Програми екстреного відновлення", - йдеться у повідомленні пресслужби на сайті у вівторок.

Повідомляється, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку гуманітарного розмінування, обслуговування енергетичної інфраструктури, відновлення систем водопостачання, покращення громадської інфраструктури регіонів підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки, надання освітніх послуг.

"Ми високо цінуємо незмінну підтримку Японії. Виділені 8,8 млрд єн — це реальний внесок у безпеку та базові умови життя українців. Спрямування цих коштів саме на розмінування, енергетику та водопостачання дозволить посилити стійкість громад. Вдячні Уряду Японії за розуміння наших пріоритетів та швидку реакцію на нагальні потреби відновлення", — наголосив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, якого цитує пресслужба.

Також, за даними пресслужби, японська сторона повідомила, що парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить "продовжити грантові проєкти Фазу 5 Програми екстреного відновлення та забезпечити технічну підтримку проєктів в Україні".

"Японія залишається одним із наших ключових стратегічних партнерів, і це рішення про нове фінансування – черговий тому доказ. Грантова допомога, яку ми отримуємо, дозволяє закривати критичні потреби там, де це найбільш необхідно: у прифронтових громадах", – зазначила перша заступниця міністра Альона Шкрум.