Інтерфакс-Україна
Події
19:31 30.12.2025

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

2 хв читати
Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій за підсумком зустрічі із заступником голови місії посольства Японії в Україні Масахіро Такеханою

"Ключовою новиною на зустрічі стало перерахування раніше анонсованих грантових коштів у розмірі 8,8 млрд японських єн, що становить близько 47,7 млн євро, в рамках Фази 4 Програми екстреного відновлення", - йдеться у повідомленні пресслужби на сайті у вівторок.

Повідомляється, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку гуманітарного розмінування, обслуговування енергетичної інфраструктури, відновлення систем водопостачання, покращення громадської інфраструктури регіонів підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки, надання освітніх послуг.

"Ми високо цінуємо незмінну підтримку Японії. Виділені 8,8 млрд єн — це реальний внесок у безпеку та базові умови життя українців. Спрямування цих коштів саме на розмінування, енергетику та водопостачання дозволить посилити стійкість громад. Вдячні Уряду Японії за розуміння наших пріоритетів та швидку реакцію на нагальні потреби відновлення", — наголосив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, якого цитує пресслужба.

Також, за даними пресслужби, японська сторона повідомила, що парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить "продовжити грантові проєкти Фазу 5 Програми екстреного відновлення та забезпечити технічну підтримку проєктів в Україні".

"Японія залишається одним із наших ключових стратегічних партнерів, і це рішення про нове фінансування – черговий тому доказ. Грантова допомога, яку ми отримуємо, дозволяє закривати критичні потреби там, де це найбільш необхідно: у прифронтових громадах", – зазначила перша заступниця міністра Альона Шкрум.

 

Теги: #допомога #японія #відбудова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:09 30.12.2025
УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

12:28 30.12.2025
Порошенко передав захисникам нові комплекси протидії дронам

Порошенко передав захисникам нові комплекси протидії дронам

21:33 29.12.2025
Сибіга назвав важливим для України рішення Канади про нову допомогу на 2,5 млрд канадських доларів

Сибіга назвав важливим для України рішення Канади про нову допомогу на 2,5 млрд канадських доларів

06:02 29.12.2025
Одещина отримала гуманітарну допомогу від румунської лікарні за сприяння посольства України - МЗС

Одещина отримала гуманітарну допомогу від румунської лікарні за сприяння посольства України - МЗС

22:19 27.12.2025
Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

19:41 27.12.2025
Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

11:52 26.12.2025
Порошенко передав шість комплексів "Ай-Петрі" для захисту критичної інфраструктури

Порошенко передав шість комплексів "Ай-Петрі" для захисту критичної інфраструктури

13:59 24.12.2025
Київ передав військовим на фронт майже 70 тис дронів та 350 систем РЕБ за рік – мер

Київ передав військовим на фронт майже 70 тис дронів та 350 систем РЕБ за рік – мер

22:10 20.12.2025
Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

20:05 20.12.2025
Зеленський говорив з лідерами країн Коаліції охочих, щоб вони не знижували підтримку України після рішення ЄС про кредит

Зеленський говорив з лідерами країн Коаліції охочих, щоб вони не знижували підтримку України після рішення ЄС про кредит

ВАЖЛИВЕ

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

Зеленський про можливість розміщення військ США: ми це проговорюємо, але рішення приймає країна

ОСТАННЄ

Росія вдруге за день завдала ударів по Чорноморському порту - АМПУ

США запровадили санкції проти десяти юридичних і фізичних осіб з Ірану та Венесуели за торгівлю дронами

"Укрзалізниця" з партнерами обладнала 100 вагонів як мобільні хаби обігріву, зв’язку та дозвілля

"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Підозрюваному в отриманні хабарів за голосування нардепу Кісєлю обрали запобіжний захід - ЗМІ

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Кабмін затвердив надбавки у 50-100% викладачам усіх військових ліцеїв України

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

Окупанти атакували дронами Запоріжжя, є пошкодження промінфраструктури – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА