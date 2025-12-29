Інтерфакс-Україна
Події
10:17 29.12.2025

Польща створить "антидронову стіну" на східному кордоні вартістю EUR2 млрд

1 хв читати

"Антидронова стіна" на східному кордоні Польщі почне діяти в найближчі пів року, заявив заступник голови польського Міноборони Цезарій Томчик.

"Повністю будівництво системи протидії безпілотникам, як очікують, завершать протягом 24 місяців, але перші можливості системи буде реалізовано приблизно за шість місяців, а можливо, і раніше", - сказав Томчик, повідомила газета The Guardian.

Заступник міністра оборони додав, що проєкт коштуватиме EUR2 млрд і фінансуватиметься переважно коштом європейських фондів у межах програми оборонних позик SAFE (Security Action for Europe), а також частково з державного бюджету Польщі.

Теги: #польща #антидронова_стіна

