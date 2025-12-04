Інтерфакс-Україна
Економіка
16:08 04.12.2025

IFC оцінює в EUR4 млрд потенціал України у залученні приватних інвестицій завдяки інноваційному будівництву

2 хв читати
IFC оцінює в EUR4 млрд потенціал України у залученні приватних інвестицій завдяки інноваційному будівництву

Україна може залучити до EUR4 млрд приватних інвестицій та створити понад 17 тис. робочих місць завдяки інноваційному будівництву, яке включає в себе використання геополімерів, конопляного бетону, 3D-друку, йдеться у звіті Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з Групи Світового банку "Відбудова України: можливості інвестування в інноваційне та стале будівництво".

"Станом на кінець 2024 року 13% загального житлового фонду вже було пошкоджено або зруйновано, а значна частина інфраструктури країни постраждала у всіх основних секторах (наприклад, енергетиці, транспорті, телекомунікаціях, промисловості, соціальному секторі). Загальні потреби в інвестиціях для відновлення та реконструкції оцінювалися в понад $0,5 трлн протягом десятиліття, причому найбільшу частку становило житло", – зазначається у звіті.

IFC наголошує, що відбудова створює нагоду побудувати житло у кращий та більш ефективний спосіб, а дослідження визначає, які перспективні будівельні матеріали та технології можуть допомогти досягти цього та побудувати сотні мільйонів квадратних метрів нового, енергоефективного будівництва.

В той же час автору документу констатують, що приватним інвестиціям у інноваційне будівництво заважає низка перешкод, зокрема регуляторні бар’єри, обмежений доступ до фінансування, низький рівень освіти у галузі та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Згідно з дослідженням, Україні необхідні додаткові потужності для виробництва: 8 млн тон геополімерів¸ інвестиції в які оцінюються у $1,36 млрд, 6 млн кв. м збірного залізобетону – $1,5 млрд, 0,7 млн тонн базальтової вати – $420 млн, 0,1 млн тонн базальтової арматури – $420 млн.

В цьому переліку також створення потужностей для виробництва 0,5 млн тон конопляного бетону, що потребує $20 млн інвестицій, 1 млн куб. м ААС (автоклваного газобетону) – $100 млн, 3D-друк для будівництва – $50 млн та спеціальне скління 8 млн кв. м – $72 млн.

Теги: #інвестування #відбудова #ifc #будівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 02.12.2025
На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

11:06 01.12.2025
Який вигляд матиме інклюзивна відбудова України: на Національному форумі представлять план дій

Який вигляд матиме інклюзивна відбудова України: на Національному форумі представлять план дій

21:22 25.11.2025
Зеленський обговорив із Фріланд питання відбудови та енергетичної стійкості України

Зеленський обговорив із Фріланд питання відбудови та енергетичної стійкості України

16:01 25.11.2025
NovaSklo та IFC розпочинають співпрацю для створення першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла

NovaSklo та IFC розпочинають співпрацю для створення першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла

11:06 24.11.2025
В Україні обговорили нову модель інженерно-консультаційних послуг та прозору відбудову

В Україні обговорили нову модель інженерно-консультаційних послуг та прозору відбудову

19:59 19.11.2025
Кабмін оновив правила формування ціни будівництва під час війни

Кабмін оновив правила формування ціни будівництва під час війни

20:52 18.11.2025
Іспанія виділить 200 млн євро для відбудови України - Санчес

Іспанія виділить 200 млн євро для відбудови України - Санчес

22:16 14.11.2025
"Метінвест" та італійська Ai Studio/Ai Engineering спроєктують новий мікрорайон у Тростянці - мер

"Метінвест" та італійська Ai Studio/Ai Engineering спроєктують новий мікрорайон у Тростянці - мер

11:35 14.11.2025
IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

17:11 04.11.2025
Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

ВАЖЛИВЕ

Верховна Рада схвалила держбюджет-2026 з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,8 трлн грн

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2026

ОСТАННЄ

Аграрії впродовж 2024-2025рр нерівномірно отримували держдопомогу – Рахункова палата

НБУ проти загального репрофайлінгу портфелю ОВДП, але опрацьовує з Мінфіном можливість обміну інфляційних ОВДП

НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

Уряд ФРН виділяє Україні ще EUR100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

EFI Group планує запустити монобрендові точки Beehive Cosmetics у Києві до кінця 2025р.

EFI Group планує відкрити завод кормів в Черкаській області в серпні 2026р.

Держбюджет-2026 збільшив підтримку агросектора на 47%, до 14,1 млрд грн

Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою у EUR1,1 млн від польської Dom Development реалізує третій проєкт реконструкції

Держгеонадра з чергової спроби реалізувала "Газ-МДС" Любинецьку нафтогазову площу з перевищенням ціни удвічі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА