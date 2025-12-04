IFC оцінює в EUR4 млрд потенціал України у залученні приватних інвестицій завдяки інноваційному будівництву

Україна може залучити до EUR4 млрд приватних інвестицій та створити понад 17 тис. робочих місць завдяки інноваційному будівництву, яке включає в себе використання геополімерів, конопляного бетону, 3D-друку, йдеться у звіті Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з Групи Світового банку "Відбудова України: можливості інвестування в інноваційне та стале будівництво".

"Станом на кінець 2024 року 13% загального житлового фонду вже було пошкоджено або зруйновано, а значна частина інфраструктури країни постраждала у всіх основних секторах (наприклад, енергетиці, транспорті, телекомунікаціях, промисловості, соціальному секторі). Загальні потреби в інвестиціях для відновлення та реконструкції оцінювалися в понад $0,5 трлн протягом десятиліття, причому найбільшу частку становило житло", – зазначається у звіті.

IFC наголошує, що відбудова створює нагоду побудувати житло у кращий та більш ефективний спосіб, а дослідження визначає, які перспективні будівельні матеріали та технології можуть допомогти досягти цього та побудувати сотні мільйонів квадратних метрів нового, енергоефективного будівництва.

В той же час автору документу констатують, що приватним інвестиціям у інноваційне будівництво заважає низка перешкод, зокрема регуляторні бар’єри, обмежений доступ до фінансування, низький рівень освіти у галузі та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Згідно з дослідженням, Україні необхідні додаткові потужності для виробництва: 8 млн тон геополімерів¸ інвестиції в які оцінюються у $1,36 млрд, 6 млн кв. м збірного залізобетону – $1,5 млрд, 0,7 млн тонн базальтової вати – $420 млн, 0,1 млн тонн базальтової арматури – $420 млн.

В цьому переліку також створення потужностей для виробництва 0,5 млн тон конопляного бетону, що потребує $20 млн інвестицій, 1 млн куб. м ААС (автоклваного газобетону) – $100 млн, 3D-друк для будівництва – $50 млн та спеціальне скління 8 млн кв. м – $72 млн.