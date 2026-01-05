Інтерфакс-Україна
Економіка
21:16 05.01.2026

Кабмін встановив працівникам UkraineInvest оклади в розмірі 11-43,7 тис. грн і до 100% надбавок

Кабінет міністрів встановив працівникам державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (UkraineInvest) оклади в розмірі від 11 до 43,7 тис. грн і надбавки до 100% від окладу.

Зокрема, постановою №5 від 2 січня, уряд затвердив схему посадових окладів працівників державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій", згідно з якою, оклад виконавчого директора становитиме 43,7 тис. грн, заступник виконавчого директора - 34,1 тис. грн, головного бухгалтера - 28,5 тис. грн, начальника управління - 28,3 тис. - 31 тис. грн, начальника служби і головного радника - 22,7 тис. - 23 тис. грн, а інших співробітників від 11 тис. грн до 22,7 тис. Грн.

Також Кабмін надав право керівнику Офіс в межах установленого фонду оплати праці установлювати працівникам надбавки: за інтенсивність праці у розмірі до 100% посадового окладу; за виконання ключових показників результативності діяльності у відсотках посадового окладу відповідно до досягнутих результатів (у розмірі від 1% до 40%— для працівника, який досяг результатів відповідно до поставлених цілей; у розмірі від 41% до 60% — для працівника, результати якого перевищують поставлені цілі; у розмірі від 61% до 100% — для працівника, результати якого перевищують поставлені цілі, при цьому він демонструє особливі досягнення (пропозиції щодо ефективного виконання нестандартного завдання, успішна реалізація інноваційного/інвестиційного проекту тощо) та здійснює значний вплив на підвищення результативності діяльності підрозділу або установи).

Зазначається, що граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 100% посадового окладу.

Також для працівників (крім керівника установи, його заступників та керівників структурних підрозділів) передбачена доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі 50% посадового окладу такого працівника.

Крім того, керівник може здійснювати преміювання працівників установи відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду оплати праці, а також надавати працівникам установи допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Документом установлено, що рішення про преміювання керівника установи, встановлення йому надбавок до посадового окладу приймається Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства на підставі обґрунтованого подання.

UkraineInvest - це офіс із просування інвестицій, створений урядом України 19 жовтня 2016 року рішенням №740, проте офіційний запуск відбувся у 2018 році. Його мета - залучення прямих іноземних інвестиції (FDI) тапідтримка інвесторів, які вже працюють в Україні з наданням "one-stop" сервісів: інформаційної підтримки, допомоги в комунікації з держінституціями та усунення системних перешкод.

 

