IFC вперше має намір інвестувати в капітал українських страхових компаній – голова НБУ

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку вперше повідомила про намір інвестувати у капітал українських страхових компаній, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Страховий ринок дійсно стрімко розвивається. Головне ‒ зараз ми бачимо здоровий розвиток, адже ринок нарешті прозорий, фінансово стійкий та очищений від схемних і шахрайських установ. Він привабливий для інвестицій, про що, зокрема, свідчить намір Міжнародної фінансової корпорації вперше інвестувати в капітал українських страхових компаній", – зазначив він

За його словами, найбільш значуща робота по очищенню ринка була проведена упродовж останніх трьох років, уже під час повномасштабної війни. Реформа "спліт" пригальмувала спочатку через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення. Однак із початком великої війни баласт системних проблем став просто непідйомним, тож питання трансформації стало питанням виживання.

"Страховики зробили квантовий стрибок без тієї драми, яку ми бачили під час оздоровлення банків. Хоча на цьому ринку також було чимало гравців без адекватної стратегії чи бізнес-моделі, з футбольною командою замість власників та активами, що існували лише на папері", підкреслив голова НБУ.

Пишний також зазначив, що старт для опрозорення ринку дала програма з Міжнародним валютним фондом, що розпочалася в грудні 2022 року.

За його словами, НБУ не мав конкретних планів скорочення кількості компаній. За п'ять років вони скоротились у 3,5 раза, однак, більшість компаній пішли з ринку добровільно. При цьому з огляду на зростання обсягу активів ринку за цей час на 42% (у тому числі на третину під час великої війни), на ньому відбулось структурно-якісне очищення та побудова нової філософії. Відбувся дуже важливий етап опрозорення, який при цьому не мав негативного впливу на динаміку ринку.

Так, у 2020 році частка страхового ринку у валовому внутрішньому продукті була дещо більшою, ніж зараз. Однак ця частка включала фіктивне перестрахування, яке, було одним із найпопулярніших інструментів для оптимізаційних схем. Ці схеми припинилися: обсяг внутрішнього перестрахування за п'ять років скоротився більше ніж у 15 разів. Тож і показник проникнення страхування в економіку ситуативно дещо просів.

Як повідомив голова НБУ, цьогоріч частка страхових послуг у ВВП почала зростати. І йдеться про зовсім іншу якість страхової послуги, про справжнє страхування. Станом на 1 жовтня показник проникнення становить 0,84% ВВП. У сусідній Польщі цей показник становить 2%, тож є куди зростати. Однак для ринку, що працює в умовах війни та активної трансформації, це досить непоганий результат", – підкреслив він.

"І це лише початок, тому що далі ми повинні перейти до етапу зрілості. Наступні важливі елементи – система корпоративного управління та ринкова поведінка. Ці опції ще реалізовані неповністю. Більше половини страховиків вже сформували органи управління та працюють над створенням ефективної системи внутрішнього контролю, однак роботи ще досить багато", – підкреслив голова НБУ.