Репатріацію "нових" дивідендів здійснили вже понад 940 компаній, $23 млн виведені за інвестлімітом – Пишний

Можливістю репатріювати "нові" дивіденди за 2023-2025 роки у межах ліміту EUR1 млн на місяць скористалися вже більше 940 компаній, ще більше 410 сплачували відсотки за "старими" зовнішніми позиками (кредити без прострочки на початок війни у лютому 2022 року), повідомив деякі результати валютної лібералізації голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Потім дали можливість розширити цей ліміт (EUR1 млн) на суму, яку ви вкладаєте до статутних фондів українських підприємств. Це нова форма стимулюючої лібералізації запрацювала менше, ніж пів року тому, і вже $23 млн було виведено з України додаткових дивідендів", – повідомив він на форумі "Україна – для інвестицій" видання "Економічна правда".

Пишний зазначив, що загалом почастішали випадки заведення валюти з-за кордону до статутного капіталу підприємств: якщо у січні ‒ червні цей показник у середньому становив $17 млн на місяць, у серпні – $20 млн, то у вересні – вже $56 млн.

"Тобто, на цю суму ті, хто інвестують, зможуть збільшити відповідну репатриацію", – пояснив голова Нацбанку.

Він ще раз наголосив, що валютна лібералізація відбувається поступово і з певною логікою.

"Перший пункт: нові гроші – нові умови. Другий пункт: будь-яке додаткове послаблення повинно створювати додатковий ефект для розвитку і інвестування в економіку", – зазначив Пишний.