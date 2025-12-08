Інтерфакс-Україна
Події
16:29 08.12.2025

Концепція довгострокової моделі страхування воєнних ризиків може бути сформована упродовж кількох місяців-голова НБУ

Концепція довгострокової моделі страхування воєнних ризиків може бути сформована упродовж кількох місяців, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"За наявності згоди всіх стейкхолдерів я буду робити все від мене залежне, щоб упродовж кількох місяців у нас була сформована концепція, яку ми погодимо з партнерами, обговоримо зі стейколдерами на рівні бізнес-асоціацій і перейдемо вже в режим опрацювання самого тексту законопроєкту", – підкреслив він.

Пишний повідомив, що зараз спеціалісти НБУ знову аналізують міжнародний досвід, розглядаємо різні моделі.

"Шукаємо свою стійку довгострокову модель страхування воєнних ризиків. Проте варто зазначити, що навіть той ліміт, який ми вже маємо на страхування воєнних ризиків, дотепер незаповнений повністю", – пояснив голова НБУ.

За його словами, однією з причин, не підтримки фінансовим комітетом Верховної Ради законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків, стало запропоноване створення Державного агентства зі страхування воєнних ризиків.

"Ця модель "не злетіла" через ризик побоювання щодо виникнення нового тягаря для платників податків та чергових перешкод для розвитку конкуренції", – підкреслив Пишний, висловивши думку, що навіть на проміжному етапі оператором цього ринку може бути не державна структура, а комерційний сектор.

Відповідаючи на питання коли новий законопроєкт може бути передано до парламенту, очільник НБУ зазначив, що: "ці дедлайни були, я на них розраховував. У жовтні 2025 року законопроєкт повинен бути ухвалений. Однак за результатами додаткових консультацій з урядом і парламентом ми перейшли до режиму короткострокової програми страхування воєнних ризиків. Дизайн цієї програми було розроблено урядом за участю Національного банку. Відповідну постанову уряду вже прийнято".

Теги: #пишний #воєнні_ризики #страхування

