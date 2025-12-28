Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Російські окупанти випустили понад 2,1 тис. ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів по Україні протягом тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення – залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії. Лише за цей тиждень вони випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, – передусім проти нашої енергетичної інфраструктури", - написав Зеленський у Facebook в неділю.

За його словами, ремонтні бригади, енергетики та рятувальники працюють "24/7", щоб захистити життя і відновити енергопостачання.

"Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами", - додав президент України.

Як повідомлялося, Зеленський прибув разом із українською делегацією до Флориди (США), де повинні відбутися переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Він також анонсував продовження розмови з європейськими партнерами, прем’єр-міністром Канади і генсеком НАТО після переговорів з президентом США Дональдом Трампом, які мають відбутися у неділю у Флориді.