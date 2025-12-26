Міністр оборони повідомив про створення банківського консорціуму для кредитування підприємств ОПК на 21,5 млрд грн

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Шість державних і приватних банків створять консорціум для надання кредиту для вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) на 21,5 млрд грн строком на три роки під державні гарантії, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Банківський сектор об'єднується для підтримки українських зброярів. Шість державних і приватних банків створюють консорціум та підписують угоду про надання кредиту на 21,5 млрд грн строком на три роки під державні гарантії. Це найбільша в історії фінансового ринку України кредитна консорціумна угода", - написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами Шмигаля, робота щодо створення дієвого механізму кредитування оборонно-промислового комплексу тривала понад чотири місяці. "Це та аналогічні рішення відкривають для оборонної індустрії можливості масштабування та модернізації виробництва. А головне – дозволяють швидше забезпечувати Українське військо необхідним озброєнням", - наголосив Шмигаль.

Які саме банки увійдуть у консорціум Шмигаль не назвав.

Міністр оборони зазначив, що держава вже підтримує українських виробників пільговими кредитами. За неповний 2025 рік приватні підприємства ОПК залучили майже 5 млрд грн. "Також ми дозволили виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції", - додав він.

"У 2026 році можливостей для українського ОПК ставатиме ще більше. Дякую учасникам консорціуму за солідарність і відповідальну позицію. Фінансування українських зброярів – один із ключових елементів стійкості держави під час війни", - резюмував Шмигаль.