Економіка
16:50 13.01.2026

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики.

За відповідну постанову №14378 проголосували 210 народних депутатів (для прийняття позитивного рішення потрібно мінімум 226 народних депутатів - ІФ-У) на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підтримали призначення Шмигаля у фракціях "Слуга народу" - 153 депутатів, у групах "Платформа за життя та мир" - 16, "Відновлення України" - 10, "За майбутнє" - 7, "Довіра" - 16. Фракції "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос" не дали жодного голосу за призначення Шмигаля.

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час обговорення кандидатури Шмигаля заявила, що її фракція не проголосує за жодне призначення.

Як повідомлялося, Тимошенко під час розгляду питання про звільнення голови СБУ Василя Малюка у вівторок наголосила: якщо Верховний головнокомандувач ухвалив таке рішення, то необхідно у війну його підтримати. Фракція "Батьківщина" дала 11 голосів за звільнення Малюка.

Народні депутати також не підтримали пропозицію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо розгляду призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук порадився з членами погоджувальної ради і оголосив перерву у засіданні до ранку середи.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 січня звільнила Шмигаля з посади міністра оборони, яку він обіймав з 17 липня 2025 року.

