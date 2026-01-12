Інтерфакс-Україна
Міненерго скасувало свій наказ про призначення Гавви гендиректором "Оператора ринку" на наступні три роки

Міністерство енергетики скасувало свій наказ від 6 січня 2026 року про призначення на наступний трирічний термін генеральним директором АТ "Оператор ринку" Олександра Гавви, йдеться в системі розкриття інформації SMIDA.

"Міністерство енергетики направило АТ "Оператор ринку" наказ від 08 січня 2026 року № 10 "Про скасування наказу Міністерства енергетики України від 06 січня 2026 року № 6", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають джерела, обізнані з роботою Міненерго, питання призначення керівника "Оператора ринку" вирішено передати вже на розсуд нового очільника міністерства – Дениса Шмигаля, за призначення якого на цю посаду Верховна Рада має голосувати 14 січня.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики, яке одноосібно здійснює повноваження та функції загальних зборів АТ "Оператор ринку", наказом від 6 січня 2026 року призначило Олександра Гавву на посаду генерального директора товариства на новий строк з 19 січня 2026 року на умовах контракту.

Гавва обіймає посаду гендиректора товариства з 19 січня 2023 року по теперішній час, з 20 грудня 2021 до 18 січня 2023 року виконував обов’язки директора ДП "Оператор ринку".

Зараз триває відбір 3 незалежних членів та 2 представників держави в наглядову раду "Оператор ринку". У першої групи закінчився термін контракту, представники держави були звільнені після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" в рамках оновлення наглядових рад державних енергетичних компаній.

"Оператор ринку" як державне підприємство утворене 18 червня 2019 року у відповідності до закону "Про ринок електричної енергії". 20 грудня 2021 року "Оператор ринку" став акціонерним товариством, 100% акцій якого належить державі та яке не підлягає приватизації.

Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на ринку електричної енергії.

Теги: #гавва #міненерго

