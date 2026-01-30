Інтерфакс-Україна
Економіка
19:05 30.01.2026

Податком "на розкіш" у 2026р оподатковуються легкові авто більш ніж 20 марок ціною від 3,24 млн грн

1 хв читати
Податком "на розкіш" у 2026р оподатковуються легкові авто більш ніж 20 марок ціною від 3,24 млн грн

Під сплату транспортного податку розміром 25 тис. грн в Україні у 2026 році потраплять низка моделей більш ніж 20 марок легкових автомобілів, зокрема Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes , Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, згідно з оприлюдненим Міністерством економіки списком, на який посилається "Укравтопром" у Телеграм-каналі.

Крім того, на відміну від списку 2025 року, у перелік увійшли Tesla Model S Plaid,  Model X LR (до року випуску) та Tesla Roadster (до 5 років), а також Toyota Sequoia та Toyota Tundra (2-3 роки) і Volvo XC90 (до року).

"Укравтопром" нагадує, що під "податок на розкіш" потрапляють автомобілі віком до п'яти років та вартістю від 375 мінімальних заробітних плат, тобто у 2026 році – від 3 млн 242,6 тис.грн (роком раніше – від 3 млн грн).

Сплатити податок необхідно: фізособам – протягом 60 днів після отримання повідомлення; юрособам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, що відображається у річній податковій декларації.

Мінекономіки протягом звітного року може доповнити перелік за зверненням ДПС.

Як повідомлялося, у 2024 році під сплату транспортного податку потрапили автомобілів 18 марок.

Теги: #податок #розкіш #авто

