"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

АТ "Укрпошта" виставило на аукціон у "Prozorro.Продажі" 716 авто із середнім пробігом 470 тис. км і зносом 96%, щоб скоротити витрати на утримання старої техніки та оновити автопарк, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"716 авто від музейних раритетів до рекордсменів пробігу. Середній пробіг усіх авто становить близько 470 тис. км, а фізичний знос сягає 96% ", - написав Смілянський у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, розпродаж відбуватиметься за принципом "один регіон — один лот ", де у середньому кожна область передаватиме на торги близько трьох десятків машин.

Зазначається, що найбільша кількість техніки в Хмельницькому регіоні – 73 одиниці, а найменша у Донецькому – 4 автівки.

На "Prozorro.Продажі" представлено кілька лотів: найдорожчий — 69 авто вартістю 4,6 млн грн із оголошеним на 11 грудня 2025 року аукціоном, ще один — 59 машин за 2,2 млн грн, торги за яким стартують за кілька днів після того - 16 грудня.

Смілянський уточнив, що найстаршою машиною є ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини, наймолодшою – Citroën Berlingo 2021 року після ДТП з пробігом 2 тис. км. Усього 28 машин виробництва до 1991 року, а 654 - моделі радянського чи російського виробництва: ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи та інші.

"Укрпошта " за законом не може просто взяти й передати ці автівки ЗСУ, і жоден командир цю техніку в критичному стані не прийме", - уточнив гендиректор компанії.

Смілянський додав, що за останні три тижні через обстріли було втрачено чотири автівки на Сумщині та Харківщині, тому проведення аукціонів допомагає зменшити витрати на зберігання цієї техніки та отримати кошти на відновлення автопарку.

За його словами, "Укрпошта " планує виставити на аукціон ще 250 машин.

Національний поштовий оператор зв’язку "Укрпошта" у третьому кварталі 2025 року отримав 151,8 млн грн чистого збитку, що на 10,4% більше порівняно з показником за третій квартал 2024 року, тоді як планувалося зменшити збиток до 56,2 млн грн.