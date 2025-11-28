Інтерфакс-Україна
Події
09:50 28.11.2025

Уряд виставляє на торги активи виробника мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська" - Свириденко

2 хв читати
Уряд виставляє на торги активи виробника мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська" - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Уряд України виставляє на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника відомих брендів мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська", повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні о 09:30 Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року. Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року. Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зазначається, що за умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до державного бюджету України, за винятком винагороди управителя.

Прем'єр додала, що очікувані надходження до бюджету – щонайменше 24 млн грн на місяць.

"Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України", - нагадала Свириденко.

Як повідомлялося, АРМА восени 2022 року за рішенням суду отримало в управління корпоративні права (зокрема, Миргородського та Моршинського заводів), промислові зразки та торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів Моршинської обрали компанію "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні цього року АРМА повідомила про розрив договору як такого, що не був реалізований.

Міністерство юстиції у вересні 2024 року подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо стягнення у дохід держави активів IDS Ukraine та інших активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема, ідеться про 100% акцій ПрАТ "Миргородськийзавод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (ІДС), а також 100% частки в ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" і ДП "НОВА.КОМ", якими опосередковано володіє Rissa Investments Limited.

В IDS Ukraine у жовтні минулого року закликали Мінюст заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів керуючій компанії та провести націоналізацію за вигідним для держави сценарієм. На думку менеджменту компанії, такий сценарій є найменш руйнівним способом вилучення активів, що перебувають під санкціями. На той момент група оцінювала свою частку на ринку фасованої мінеральної та питної води в Україні більше ніж 40%, у тому числі ТМ "Моршинська" – 27%.

Теги: #аукціон #свириденко #моршинська #миргородська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 27.11.2025
Свириденко закликає партнерів вжити ширших санкційних заходів проти тіньового флоту РФ

Свириденко закликає партнерів вжити ширших санкційних заходів проти тіньового флоту РФ

12:20 26.11.2025
Прискорений прикордонний і митний контроль в русі в окремих поїздах запуститься із січня 2026р - Свириденко

Прискорений прикордонний і митний контроль в русі в окремих поїздах запуститься із січня 2026р - Свириденко

09:30 26.11.2025
Понад 280 тис. родин з прифронтових регіонів отримали компенсацію на оплату е/е - Свириденко

Понад 280 тис. родин з прифронтових регіонів отримали компенсацію на оплату е/е - Свириденко

15:24 25.11.2025
Свириденко подякувала спецуповноваженому президента Франції Ельброну за внесок в допомогу Україні

Свириденко подякувала спецуповноваженому президента Франції Ельброну за внесок в допомогу Україні

20:23 24.11.2025
Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся

Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся

19:38 17.09.2025
ФДМУ виставив на приватизацію державну частку в АТ "Завод "Квант" у Києві за 172,9 млн грн

ФДМУ виставив на приватизацію державну частку в АТ "Завод "Квант" у Києві за 172,9 млн грн

20:57 12.09.2025
Держгеонадра призначили на 11 грудня аукціон на 4 вуглеводневі ділянки за ціною в 0,5 млрд грн

Держгеонадра призначили на 11 грудня аукціон на 4 вуглеводневі ділянки за ціною в 0,5 млрд грн

02:34 02.09.2025
ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

16:51 26.08.2025
100 тонн пластику за 5 років: "Зелена торба" від "Моршинської" – розширення покриття сервісу до національного рівня

100 тонн пластику за 5 років: "Зелена торба" від "Моршинської" – розширення покриття сервісу до національного рівня

16:27 08.08.2025
Переможці спецаукціонів "Укренерго" на балансування енергосистеми можуть відтермінувати запуск об’єктів на 1-4 місяці за рахунок фінзабезпечення

Переможці спецаукціонів "Укренерго" на балансування енергосистеми можуть відтермінувати запуск об’єктів на 1-4 місяці за рахунок фінзабезпечення

ВАЖЛИВЕ

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

ОСТАННЄ

"Укренерго" зменшило загальну тривалість обмежень у більшості регіонів за останні кілька днів

Орбан повідомив, що прямує з візитом до Росії

ЦПД повідомляє про удар по аеродрому "Енгельс" у Саратові

Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Україна засуджує рішення IJF допустити російських дзюдоїстів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

ЄБА змінила двох з 15 членів правління

ППО за ніч збила 63 з 72 ворожих БпЛА, є влучання на шести локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА