Уряд виставляє на торги активи виробника мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська" - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Уряд України виставляє на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника відомих брендів мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська", повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні о 09:30 Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року. Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року. Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зазначається, що за умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до державного бюджету України, за винятком винагороди управителя.

Прем'єр додала, що очікувані надходження до бюджету – щонайменше 24 млн грн на місяць.

"Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України", - нагадала Свириденко.

Як повідомлялося, АРМА восени 2022 року за рішенням суду отримало в управління корпоративні права (зокрема, Миргородського та Моршинського заводів), промислові зразки та торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів Моршинської обрали компанію "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні цього року АРМА повідомила про розрив договору як такого, що не був реалізований.

Міністерство юстиції у вересні 2024 року подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо стягнення у дохід держави активів IDS Ukraine та інших активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема, ідеться про 100% акцій ПрАТ "Миргородськийзавод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (ІДС), а також 100% частки в ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" і ДП "НОВА.КОМ", якими опосередковано володіє Rissa Investments Limited.

В IDS Ukraine у жовтні минулого року закликали Мінюст заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів керуючій компанії та провести націоналізацію за вигідним для держави сценарієм. На думку менеджменту компанії, такий сценарій є найменш руйнівним способом вилучення активів, що перебувають під санкціями. На той момент група оцінювала свою частку на ринку фасованої мінеральної та питної води в Україні більше ніж 40%, у тому числі ТМ "Моршинська" – 27%.