12:10 02.01.2026

Свириденко: цієї ночі була одна з найбільших атак РФ по Запоріжжю

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що в ніч на пʼятницю Запоріжжя зазнало однієї із найбільших атак російських БПЛА.

"Цієї ночі ворог обстріляв Запоріжжя ударними БПЛА. Це одна з найбільших атак по місту.  Пошкоджені житлові будинки, приміщення торговельного центру, цивільна інфраструктура. На щастя, ніхто не постраждав", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Премʼєр наголосила, що росіяни і в новому році продовжують терор людей в мирних містах, систематично обстрілюють будинки, енергетичну інфраструктуру наших прифронтових і тилових міст.

"Дякую Силам оборони, рятувальникам і всім службам, які оперативно ліквідовують наслідки. Ворогу не вдасться досягти своєї мети", - додала вона.

