Кабмін вніс подання президенту про призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів вніс подання президенту про призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Продовжуємо кадрові перезавантаження, які ініціював президент України Володимир Зеленський. Сьогодні Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. За їх результатами уряд вніс подання президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА", - написала Свириденко в телеграм-каналі, але не вказала, прізвищ внесених кандидатур.