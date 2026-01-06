Інтерфакс-Україна
18:17 06.01.2026

Кабмін вніс подання президенту про призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА - Свириденко

Кабмін вніс подання президенту про призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА - Свириденко
Кабінет міністрів вніс подання президенту про призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Продовжуємо кадрові перезавантаження, які ініціював президент України Володимир Зеленський. Сьогодні Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. За їх результатами уряд вніс подання президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА", - написала Свириденко в телеграм-каналі, але не вказала, прізвищ внесених кандидатур.

 

