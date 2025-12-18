Благодійний аукціон «Різдво для Суперів» з унікальними лотами проводить ОТП БАНК

АТ «ОТП БАНК» та Superhumans Center розпочали проведення благодійного аукціону «Різдво для Суперів». Його мета – збір коштів, що будуть спрямовані на лікування та реабілітацію українців та українок, які отримали травми і втратили кінцівки на війні.

«Основна особливість аукціону – ексклюзивні нематеріальні лоти, на мою думку, реально безцінні», – розповіла Леся Сирота, team-лідерка проєкту OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК. «Усі лоти підготували самі Супери – пацієнти Superhumans Center, які вже пройшли реабілітацію для допомоги наступним Суперам. Це – і ранкова пробіжка з марафонцем, який має протез і подолав марафон 42 км. Тренування з плавання із Супером, який переплив Босфор! Це квитки на виставу, де грає Супер, картина, створена Супером, і екскурсія Superhumans Center… Незабутні емоції та унікальний досвід гарантовані!» – пообіцяла вона. І додала: «У банківському застосунку благодійний аукціон – це унікальна фіча, і кожний, хто зробить донат від 300 грн, ще й отримає суперсорочку на свою картку».

За словами Лесі Сироти, зібрану під час благодійного аукціону суму ОТП БАНК подвоїть та перекаже на рахунок Superhumans Center.

Святковий аукціон триватиме у застосунку OTP Bank UA по 25 грудня.

Як долучитися: у застосунку OTP Bank UA увійдіть у розділ «Різдво для Суперів», далі клікніть на «Благодійний аукціон». Обирати лоти та робити ставки можна вже тепер.

Окрім того, є можливість зробити благодійний внесок на підтримку Superhumans Center у банківському застосунку або за реквізитами, що вказані на сайті OTP Bank Helps Ukraine.

«Долучайтеся до благодійного аукціону – так ви подаруєте шанс повернутися до повноцінного життя українцям, які втратили кінцівки на війні. Станьте частиною дивовижної Різдвяної історії разом із Суперами!» – закликала Леся Сирота.