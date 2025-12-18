Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:23 18.12.2025

Благодійний аукціон «Різдво для Суперів» з унікальними лотами проводить ОТП БАНК

2 хв читати

АТ «ОТП БАНК» та Superhumans Center розпочали проведення благодійного аукціону «Різдво для Суперів». Його мета – збір коштів, що будуть спрямовані на лікування та реабілітацію українців та українок, які отримали травми і втратили кінцівки на війні.

«Основна особливість аукціону – ексклюзивні нематеріальні лоти, на мою думку, реально безцінні», – розповіла Леся Сирота, team-лідерка проєкту OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК. «Усі лоти підготували самі Супери – пацієнти Superhumans Center, які вже пройшли реабілітацію для допомоги наступним Суперам. Це – і ранкова пробіжка з марафонцем, який має протез і подолав марафон 42 км. Тренування з плавання із Супером, який переплив Босфор! Це квитки на виставу, де грає Супер, картина, створена Супером, і екскурсія Superhumans Center… Незабутні емоції та унікальний досвід гарантовані!» – пообіцяла вона. І додала: «У банківському застосунку благодійний аукціон – це унікальна фіча, і кожний, хто зробить донат від 300 грн, ще й отримає суперсорочку на свою картку».

За словами Лесі Сироти, зібрану під час благодійного аукціону суму ОТП БАНК подвоїть та перекаже на рахунок Superhumans Center. 

Святковий аукціон триватиме у застосунку OTP Bank UA по 25 грудня.

Як долучитися: у застосунку OTP Bank UA увійдіть у розділ «Різдво для Суперів», далі клікніть на «Благодійний аукціон». Обирати лоти та робити ставки можна вже тепер.

Окрім того, є можливість зробити благодійний внесок на підтримку Superhumans Center у банківському застосунку або за реквізитами, що вказані на сайті OTP Bank Helps Ukraine.

«Долучайтеся до благодійного аукціону – так ви подаруєте шанс повернутися до повноцінного життя українцям, які втратили кінцівки на війні. Станьте частиною дивовижної Різдвяної історії разом із Суперами!» – закликала Леся Сирота.

Теги: #аукціон #отп_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 17.12.2025
ОТП БАНК отримав нагороду лідера фінансової підтримки українського агросектору

ОТП БАНК отримав нагороду лідера фінансової підтримки українського агросектору

14:19 02.12.2025
"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

09:50 28.11.2025
Уряд виставляє на торги активи виробника мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська" - Свириденко

Уряд виставляє на торги активи виробника мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська" - Свириденко

20:23 24.11.2025
Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся

Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся

13:25 20.11.2025
ОТП БАНК отримав нагороду HR PRO Awards за благодійний проєкт OTP Bank Helps Ukraine

ОТП БАНК отримав нагороду HR PRO Awards за благодійний проєкт OTP Bank Helps Ukraine

12:35 18.11.2025
Україна задає тренд за рівнем технологічності у банківській сфері – О.Клименко

Україна задає тренд за рівнем технологічності у банківській сфері – О.Клименко

12:48 13.11.2025
Інновації в дії: ОТП БАНК здобув відзнаку UA Open Banking Stars Awards 2025

Інновації в дії: ОТП БАНК здобув відзнаку UA Open Banking Stars Awards 2025

12:05 03.11.2025
ОТП БАНК демонструє приріст кредитного портфеля у 2025 році - Володимир Мудрий

ОТП БАНК демонструє приріст кредитного портфеля у 2025 році - Володимир Мудрий

13:28 15.10.2025
Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

12:20 30.09.2025
ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення

Маланка-Витинанка: Нова пошта запустила цьогорічне святкове пакування

26 років управлінського досвіду: Богдан Кукура очолив правління АТ «Укрнафта»

2 роки застосунку UKRNAFTA: понад два мільйони клієнтів, зручна програма лояльності та допомога військовим

ЖК «Лісовий квартал», будинок 16, став «Житловим комплексом року» за версією USBA IBUILD 2025 рік

Alliance Novobud вчетверте став Девелопером року за версією UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD 2025 рік

Новини Oschadbank Premium Banking: нова послуга "Фінансове планування" та можливість інвестувати в фонд нерухомості S1 REIT

Система компаній Кока-Кола спільно з Українським Червоним Хрестом посилюють енергетичну стійкість громад

Штучний інтелект допомагає «Укрнафті» «читати» надра та ефективно видобувати нафту

Інвестування має бути доступним кожному, а не лише фінансовим професіоналам - Руслан Магомедов, голова НКЦПФР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА