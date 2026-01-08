Інтерфакс-Україна
17:00 08.01.2026

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Через значні похолодання в умовах постійної загрози ворожих обстрілів енергосистеми комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагування. Йдеться про функціонування систем теплозабезпечення в умовах можливих перебоїв з енергопостачанням.

Житловим організаціям направлені рекомендації щодо роботи будинкових систем теплопостачання за умов різних позаштатних ситуацій на період похолодання.

До роботи підготовлені 69 мобільних котелень (їх кількість минулого року збільшили на 16 одиниць), серед яких – котельні підвищеної потужності. Обладнання, за необхідності, забезпечуватиме автономне теплопостачання для лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту тощо.

Робота всіх залучених служб триває в цілодобовому штабному режимі, здійснюється ретельний моніторинг ситуації.

Громадян закликають орієнтуватись на офіційні канали комунікації та повідомлення міської влади, а також врахувати поради для індивідуальної підготовки.

1. Дізнайтеся, де розташовані найближчі пункту обігріву (незламності), і збережіть собі ці адреси.

У Києві розгорнуто понад 1200 таких пунктів, де можна зарядити телефони, павербанки й інші гаджети, зігрітись, отримати гарячі напої, їжу тощо. Цієї осені їх кількість збільшилась: майже 200 пунктів обігріву та підзарядки тепер функціонують у торговельних мережах міста.

Найближчий пункт обігріву можна знайти за посиланням https://gis.kyivcity.gov.ua/nezlamnist/ або на Google-мапі http://e.surl.li/xwuhxe, у міському застосунку Київ Цифровий чи в Дії. Для людей з порушеннями зору, які користуються засобами екранного читання, доступний перелік пунктів обігріву та пунктів незламності за посиланням: https://e.surl.li/ttsdwh

У Київ Цифровому пункти обігріву додали до мапи укриттів. Знайти її можна в розділі «Більше сервісів» (К) – «Безпека» – «Мапа стійкості». Тут можна дізнатися адресу, графік роботи, місткість та умови кожного пункту обігріву, а також прокласти до нього маршрут. Окрім того, карту можна переглядати офлайн, якщо завантажити її заздалегідь.

2. Подбайте про запаси питної та технічної води. На одну дорослу особу на добу потрібно 3 літри питної води (включно з рідиною, що споживається з їжею) та 10-12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі. Запаси необхідно зробити щонайменше на 3 дні.

У столиці працює мережа з понад 170 бюветних комплексів. На сьогодні 154 з них мають можливість підключення до генератора. Мапа бюветних комплексів Києва розміщена за посиланням. Тут вказані адреса, технічний стан бювета й режим роботи в умовах відсутності електроенергії. Радимо завчасно знайти адреси найближчих бюветів і зберегти їх для себе.

3. Перевірте заряд павербанків і портативних зарядних станцій.

4. Підготуйте теплі домашні речі, ковдри, утеплені місця для домашніх улюбленців.

5. Утепліть своє приміщення – заклейте стики вікон і перевірте зовнішню ізоляцію вікон, помістіть алюфом або інший теплоізолюючий матеріал між стіною та батареєю.

6. Зробіть необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо.

7. Подбайте про запас їжі тривалого зберігання та тієї, що не потребує електроенергії для приготування: консерви, снеки, сублімовані продукти (каші, супи й інші страви швидкого приготування), хлібці, печиво, шоколад, протеїнові батончики, сухарі, сухофрукти, горішки. Підготуйте туристичний пальник із газовим балоном чи на сухому спирті. Правила зберігання та користування туристичними газовими балонами й пальниками – за посиланням.

8. Подбайте про наповненість домашньої аптечки необхідними ліками.

9. Зверніть увагу на пожежну безпеку – доцільно придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де ви запалюєте свічки або користуєтесь пальником.

10. Потурбуйтесь про безпечне пересування вулицею в темну пору доби. Одягайте світлорефлекторний одяг або носіть світловідбиваючі стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаці.

Слідкуйте за офіційною інформацією від міської влади. Киянам рекомендуємо встановити застосунок Київ Цифровий, підписатися на офіційні сторінки КМДА в Telegram та Facebook, слідкувати за новинами на телеканалі КиївРадіо Київ – 98 FM та інтернет-виданні «Вечірній Київ» або за ефіром суспільного мовника.

Інфографіка з назвою «14 порад для підготовки до блекауту». Зробіть запас питної та технічної води на 3 дні: на одну дорослу людину — 3 літри питної води на добу та 10–12 літрів технічної. Зробіть запас їжі, яка не псується без холодильника і не потребує приготування: консерви, сушене та в’ялене м’ясо, сублімовані продукти, локшина або супи швидкого приготування, гречка, хлібці, печиво, сухарі, сухофрукти, горіхи, шоколад, енергетичні батончики. Підготуйте та зарядьте павербанки і портативні зарядні станції. Зробіть запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників і батарейок. Подбайте про наповненість домашньої аптечки необхідними ліками. Придбайте FM-радіо на батарейках. Підготуйте туристичний пальник із газовим балоном або на сухому спирті та дотримуйтесь правил зберігання і користування.

Інфографіка з назвою «14 порад для підготовки до блекауту». Продовження переліку, пункти 8–14. 8. Подбайте про пожежну безпеку: доцільно придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місця, де ви запалюєте свічки або користуєтесь пальником. 9. Замініть у приміщеннях звичайні лампочки на LED-лампи, щоб зменшити споживання електроенергії. 10. Збережіть тепло в оселі: заклейте стики вікон, перевірте зовнішню ізоляцію, помістіть фольгу між стіною та батареєю. 11. Підготуйте теплі домашні речі, ковдри та утеплені місця для домашніх улюбленців. 12. Подбайте про безпечне пересування вулицею в темну пору доби: носіть світловідбивний одяг або елементи. 13. У разі блекаутів у місті працюватимуть пункти обігріву. Їхню мапу буде опубліковано на Офіційному порталі Києва, в телеграм-каналі КМДА та в застосунку «Київ Цифровий». Рекомендується завантажити мапу або занотувати адреси кількох найближчих пунктів. 14. Слідкуйте за офіційною інформацією від міської влади: встановіть застосунок «Київ Цифровий» та підпишіться на офіційні сторінки КМДА в соціальних мережах.

Теги: #київ #кмда #криза #електропостачання #вода #теплопостачання

